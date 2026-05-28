Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της ΑΕΚ για τη σεζόν 2026-27 άρχισε, με την ΠΑΕ να ενημερώνει με ανακοίνωσή της για όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες.

Οι «κιτρινόμαυροι» στέφθηκαν πρωταθλητές φέτος και θα μπουν στη νέα αγωνιστική περίοδο με στόχο να διατηρήσουν τα κεκτημένα, με την ΠΑΕ να αποφασίζει να μην προχωρήσει σε αύξηση των τιμών των εισιτηρίων διαρκείας και να εξηγεί τα πάντα για τη διαδικασία αγοράς με την ακόλουθη ανακοίνωση…

«Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της σεζόν 2026-2027 άρχισε!

Η ΠΑΕ ΑΕΚ παρέχει ολοκληρωμένη πώληση των εισιτηρίων διαρκείας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία, ουρές και ταλαιπωρία!

Μπορείτε να αποκτήσετε το εισιτήριό σας σε ψηφιακή μορφή άμεσα και να το «κατεβάσετε» στο Gov.gr Wallet σας, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για τη διαδικασία εισόδου στα γήπεδα.

Τα εισιτήρια διαρκείας για το Πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδας κυκλοφορούν στις ίδιες ακριβώς τιμές με αυτές της περιόδου 2025-2026.

Οι φίλαθλοι που θα προμηθευτούν εισιτήριο διαρκείας, θα έχουν προτεραιότητα για να αγοράσουν τη θέση τους σε κάθε ευρωπαϊκό ματς.

Σε πρώτη φάση, και συγκεκριμένα έως και τις 19 Ιουνίου 2026, δικαίωμα αγοράς θα έχουν οι κάτοχοι διαρκείας της σεζόν 2025-2026, οι οποίοι θα μπορούν να ανανεώσουν τη θέση τους στην Allwyn Arena. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ελεύθερη πώληση όλων των διαθέσιμων θέσεων.

Για την αγορά του εισιτηρίου διαρκείας σας πατήστε ΕΔΩ.

Με το τμήμα εισιτηρίων διαρκείας της ΠΑΕ ΑΕΚ μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω e-mail στο [email protected] και μέσω του τηλεφωνικού κέντρου στο 2102250600 (Δευτέρα – Παρασκευή 10:00-17:00).

Προνόμια κατόχων

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και εφέτος για τους κατόχους των εισιτηρίων διαρκείας της ομάδας μας θα ισχύσουν σημαντικά προνόμια από τους χορηγούς της ΠΑΕ ΑΕΚ, τα οποία θα ανακοινωθούν αναλυτικά το επόμενο διάστημα.

Κάρτα φίλου ΑΕΚ

Υποχρεωτική για την αγορά του εισιτηρίου διαρκείας είναι όπως και τα προηγούμενα χρόνια η αγορά της Κάρτας Φίλου ΑΕΚ, με τα έσοδα να πηγαίνουν αποκλειστικά στο ερασιτεχνικό σωματείο, για τις ανάγκες των τμημάτων του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αγορά Κάρτας Φίλου ΑΕΚ δείτε ΕΔΩ.

Όλες τις πληροφορίες για τιμές, περιόδους αγορών και άλλες λεπτομέρειες μπορείτε να τις βρείτε ΕΔΩ».