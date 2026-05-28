Η καθημερινότητα και η δημόσια στάση που κρατά γύρω από την οικογενειακή του κατάσταση αποτέλεσαν το κεντρικό θέμα στη συζήτηση που παραχώρησε ο Μιχάλης Οικονόμου. Εμφανιζόμενος στην τηλεοπτική εκπομπή «Buongiorno», ο δημοφιλής πρωταγωνιστής αναφέρθηκε στην απόφασή του να μιλά ανοιχτά για την προσωπική του ζωή, επισημαίνοντας την ύπαρξη πολλών αντίστοιχων νοικοκυριών στην ελληνική κοινωνία.

Αναφερόμενος στην ανάγκη του να ζει με ειλικρίνεια χωρίς να κρύβει την ταυτότητά του, ο ηθοποιός ξεκαθάρισε τη θέση του, δηλώνοντας:

«Δεν ξέρω αν το είπαμε ανοιχτά για να βελτιωθεί η σχέση μας, αλλά σίγουρα δεν θα μπορούσα να βρεθώ κλεισμένος σε μια ντουλάπα. Αυτός είμαι, αυτός είναι ο σύντροφός μου. Δεν είμαστε άνθρωποι που φωνάζουμε γενικά πράγματα, αλλά από την στιγμή που αυτή είναι η οικογένειά μας, δεν το αρνούμαστε».

Η σημασία του νομοσχεδίου και η ορατότητα

Η συζήτηση στράφηκε και στις θεσμικές αλλαγές που επηρέασαν άμεσα τη ζωή του ίδιου και του συντρόφου του, Γιώργου Μακρή, με τον οποίο παντρεύτηκαν το 2024 και μεγαλώνουν μαζί δύο παιδιά.

Ο Μιχάλης Οικονόμου στάθηκε ιδιαίτερα στη χρονική συγκυρία της ψήφισης του σχετικού νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια, εξηγώντας τους λόγους που επέβαλλαν τη δημόσια τοποθέτησή του.

«Σίγουρα την περίοδο που ήταν να ψηφιστεί το νομοσχέδιο, έπρεπε να υπάρξει μια παραπάνω ορατότητα», πρόσθεσε χαρακτηριστικά, δίνοντας έμφαση στο γεγονός ότι η δική τους περίπτωση δεν αποτελεί εξαίρεση.

«Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες οικογένειες, και είναι πολύ σημαντικό αυτό που έγινε για μας», κατέληξε στην τοποθέτησή του στην πρωινή εκπομπή του Mega.