Σοκ προκαλεί στην Ελβετία η ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Βίντερτουρ, κοντά στη Ζυρίχη, με τρεις τραυματίες και σκηνές πανικού να καταγράφονται σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους σταθμούς της χώρας, όταν ένας 31χρονος άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε περαστικούς μέσα και γύρω από τον σταθμό, τραυματίζοντας τρία άτομα ηλικίας 28, 43 και 53 ετών. Σύμφωνα με ελβετικά μέσα ενημέρωσης, υπάρχει αναφορά και για τέταρτο τραυματία με ελαφρά τραύματα.

Egal welchen Pass dieser «Mensch» besitzt, das ist kein Schweizer. Schweizer rufen nicht Allahu Akbar und stechen Menschen nieder. Für alle, die Angst haben, dass die Schweiz wie Deutschland oder Frankreich werden könnte: Wir sind bereits soweit! Schweizer erwache! pic.twitter.com/fbZ5BpoiVG — Nils Fiechter (@NilsFiechter) May 28, 2026

Τη μεγαλύτερη αίσθηση προκαλεί βίντεο που καταγράφηκε λίγα δευτερόλεπτα μετά την επίθεση. Σε αυτό φαίνεται ο φερόμενος δράστης να τρέχει έξω από τον σταθμό, την ώρα που μια ομάδα παιδιών νηπιαγωγείου βρίσκεται στο σημείο μαζί με τις δασκάλες τους.

Οι δύο εκπαιδευτικοί αντέδρασαν άμεσα και με ψυχραιμία, απομακρύνοντας τα παιδιά από την πορεία του άνδρα και σχηματίζοντας προστατευτικό κλοιό γύρω τους. Ο δράστης τελικά προσπέρασε την ομάδα χωρίς να στραφεί προς τα παιδιά, ενώ οι εικόνες της στιγμής έχουν ήδη προκαλέσει συγκίνηση και έντονα σχόλια στα social media και στα ελβετικά ΜΜΕ.

BREAKING: 🇨🇭 Several people have been stabbed outside Winterthur train station in Switzerland by a man shouting, "Allahu akbar."



At least four people have been injured. pic.twitter.com/s1qdvuxUzX — Remix News & Views (@RMXnews) May 28, 2026

Αυτόπτες μάρτυρες: «Φώναζε επανειλημμένα “Αλλάχου Άκμπαρ”»

Το κίνητρο της επίθεσης παραμένει μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστο, ωστόσο αυτόπτες μάρτυρες υποστηρίζουν ότι ο άνδρας φώναζε πολλές φορές τη φράση «Αλλάχου Άκμπαρ» κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

«Κρατούσε ένα μαχαίρι και όλοι άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι», ανέφερε μάρτυρας στην εφημερίδα Blick. Άλλος αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι άκουσε τον δράστη να φωνάζει «πέντε ή έξι φορές πολύ δυνατά και επιθετικά “Αλλάχου Άκμπαρ”», ενώ ο κόσμος προσπαθούσε να απομακρυνθεί από το σημείο.

Συνελήφθη ο δράστης – Απέκλεισε την περιοχή η αστυνομία

Η αστυνομία του καντονιού της Ζυρίχης ανακοίνωσε ότι ο 31χρονος Ελβετός υπήκοος συνελήφθη άμεσα μετά την επίθεση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για πιθανό ιστορικό ψυχικών προβλημάτων ή ενδείξεις ριζοσπαστικοποίησης.

Οι Αρχές απέκλεισαν αμέσως την περιοχή γύρω από την υπόγεια διάβαση του σταθμού, δημιουργώντας ζώνη ασφαλείας περίπου 100 μέτρων. Στο σημείο αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ τοποθετήθηκαν προστατευτικά παραβάν ώστε να μην υπάρχει ορατότητα προς το σημείο της επίθεσης.

Παράλληλα, προσωρινά έκλεισαν είσοδοι και υπόγειες διαβάσεις του σταθμού, ενώ ασθενοφόρα και διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες πριν τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο.