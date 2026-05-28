Στη σύλληψη 57χρονου, ο οποίος κατηγορείται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, προηγήθηκε αξιοποίηση πληροφοριών και έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση στη διακίνηση ναρκωτικών.

Ο 57χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης 27 Μαΐου σε περιοχή της Αττικής να κατέχει δύο αυτοσχέδιες συσκευασίες κοκαΐνης, συνολικού μικτού βάρους 1,5 γραμμαρίου, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν οκτώ συσκευασίες με κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους 108,5 γραμμαρίων, καθώς και μικροποσότητα ηρωίνης. Επιπλέον βρέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και 140 ευρώ.

Επιπρόσθετα, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, ο κατηγορούμενος αναζητούνταν και ως δραπέτης σωφρονιστικού καταστήματος, καθώς δεν είχε επιστρέψει έπειτα από εξαήμερη τακτική άδεια που είχε λάβει.

Ο συλληφθείς, ο οποίος έχει απασχολήσει κατ’ επανάληψη τις αρχές για παρόμοια αδικήματα, οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.