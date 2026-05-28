Σκηνές από κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν στη βόρεια πλευρά της Λαμίας το απόγευμα της Τρίτης (26/5/23) με πυροβολισμούς και αστυνομικούς να προσπαθούν να ακινητοποιήσουν ένα μπλε αυτοκίνητο, ύποπτο για διακίνηση ναρκωτικών, το οποίο ενεργούσε επικίνδυνους ελιγμούς και αναπτύσσοντας ιλιγγιώδη ταχύτητα εξαφανίστηκε προς τον περιφερειακό Λαμίας – Δομοκού!

tu ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Το μπλε όχημα έφυγε με ιλιγγιώδη ταχύτητα διασχίζοντας έναν δρόμο που είχε πολύ κόσμο εκείνη την ώρα, καθώς παιδιά πήγαιναν στο γήπεδο των Γαλανέικων και είναι θαύμα που δεν είχαμε κάποιο δυσάρεστο συμβάν.

Τελικά οι αστυνομικοί, του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, εντόπισαν το επόμενο μεσημέρι στην περιοχή του Καραβομύλου τον συγκεκριμένο νεαρό, ηλικίας 26 ετών, ο οποίος αυτή τη φορά οδηγούσε μια μηχανή. Παρά τη νέα του προσπάθεια να διαφύγει, δεν τα κατάφερε και έπεσε στα χέρια των αστυνομικών, μαζί με την 25χρονη συνεπιβάτη, η οποία μάλιστα ομολόγησε ότι ήταν επίσης συνοδηγός στο μπλε όχημα το οποίο είχαν καταδιώξει την προηγούμενη μέρα οι αστυνομικοί.

Σε σωματικό έλεγχο και σε έρευνες στα σπίτια των νεαρών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητες ακατέργαστης κάνναβης και 2,6 γρ. ηρωίνης σε μορφή βράχου. Κατασχέθηκε επίσης ένας αναδιπλούμενος σουγιάς, δύο κινητά τηλέφωνα και το ποσό των 690 ευρώ.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι την ημέρα της αρχικής καταδίωξης, οι δύο συλληφθέντες είχαν βρεθεί στο σημείο όπου υπάρχουν θυρίδες, προκειμένου να παραλάβουν δέμα το οποίο περιείχε ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης μικτού βάρους 40 γραμμαρίων. Το συγκεκριμένο σακουλάκι φρόντισαν να το πετάξουν από το παράθυρο κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ωστόσο το βρήκαν και το μάζεψαν οι αστυνομικοί που ακολουθούσαν.

Ο συλληφθείς μαζί με την 25χρονη οδηγήθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης (28/5/23) στην Εισαγγελία Πρωτοδικών και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση με τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και της διακίνησης ναρκωτικών κατά συναυτουργία και κατά μόνας, κατ’ εξακολούθηση.

Ζήτησαν κι έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν για την Παρασκευή 29 Μαΐου το μεσημέρι.