Η Φαίη Σκορδά και οι συνεργάτες της ξεκίνησαν σήμερα την εκπομπή «Buongiorno» με το τελευταίο αντίο στη Γωγώ Μαστροκώστα! Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στους επικήδειους που εκφώνησαν ο Τραϊανός Δέλλας και η Βικτώρια Δέλλα, που πραγματικά συγκλόνισαν.

«Χθες με συγκλόνισε αυτό. Όταν είσαι στην εκπομπή, σε ένα ζωντανό πρόγραμμα, υπηρετείς έναν σκοπό, είσαι επαγγελματίας. Και χθες, μπαίνοντας στα sites, πραγματικά έκλαιγα… Ακούγοντας την κόρη στον επικήδειο, ακούγοντας τον Τραϊανό…», είπε αρχικά η Φαίη Σκορδά.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος ανέφερε από την πλευρά του: «Έπαθα το ίδιο! Έκανα δουλειές και άκουγα τον επικήδειο και δάκρυσα την ώρα που έκανα δουλειές».

Η Φαίη Σκορδά πρόσθεσε: «Θέλω να σας διαβάσω κάποια λόγια της που πραγματικά με συγκίνησαν πολύ. “Ο Τραϊανός δεν μιλούσε πολύ, δεν υπήρξε ποτέ άντρας των μεγάλων λέξεων. Υπήρχαν όμως νύχτες που ξυπνούσα από πανικό και τον έβλεπα να κάθεται αθόρυβα δίπλα μου χωρίς να κοιμάται”».