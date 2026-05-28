«Η αναζήτηση δικαιοσύνης δεν πρέπει να μετατρέπεται σε μία ατέρμονη και εξουθενωτική διαδικασία για τους πολίτες», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σε ομιλία του στην τελετή ορκωμοσίας νέων λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Ο Υπουργός εστίασε και σε μία διάσταση αυτής της αποστολής του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους: στην ανάγκη το κράτος να λειτουργεί όχι μόνο με νομική συνέπεια, αλλά και με θεσμική ευαισθησία, με αίσθημα δικαιοσύνης και με επίγνωση της ανθρώπινης διάστασης της κάθε υπόθεσης. Όπως είπε, πριν από λίγες εβδομάδες απέστειλε μία επιστολή, ζητώντας την επιτάχυνση των διαδικασιών για την αντιμετώπιση όλων των εκκρεμών υποθέσεων, ιδίως δε αυτών που αφορούν τραυματίες και συγγενείς θυμάτων σε μεγάλες εθνικές τραγωδίες, όπως το Μάτι, η Μάνδρα και τα Τέμπη.

Η πρωτοβουλία αυτή, πρόσθεσε, δεν υπαγορεύθηκε μόνο από μια διοικητική ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών, αλλά από μια βαθύτερη θεσμική υποχρέωση: να μη μετατρέπεται η αναζήτηση δικαιοσύνης σε μια ατέρμονη και εξουθενωτική διαδικασία για τον πολίτη. Γι’ αυτό και ζητήθηκε να εξεταστούν κατά προτεραιότητα όλες οι εκκρεμείς αιτήσεις για εξώδικη ή συμβιβαστική επίλυση διαφορών, καθώς και τα αιτήματα παραίτησης από ένδικα μέσα, σε περιπτώσεις όπου η συνέχιση της αντιδικίας δεν υπηρετεί ουσιαστικά το δημόσιο συμφέρον.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, το Δημόσιο οφείλει να εξαντλεί τα ένδικα μέσα όταν αυτό επιβάλλεται από τη νομιμότητα και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Όχι όμως όταν η δικαστική συνέχιση μιας υπόθεσης οδηγεί μόνο σε παράταση της ταλαιπωρίας των πολιτών χωρίς ουσιαστικό νομικό αποτέλεσμα.