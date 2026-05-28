Μια φωτογραφία του από τα εφηβικά χρόνια στα σχολικά θρανία, ανέσυρε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς για να ευχηθεί στους μαθητές και τις μαθήτριες που παίρνουν το “βάπτισμα του πυρός” στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.
Όπως σημειώνει η Περιφέρεια, με την ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο περιφερειάρχης θέλει να στείλει μήνυμα ότι «πίσω από την “αφάνα”, το κουμπωμένο φλάι τζάκετ και το πονηρό χαμόγελο του 18χρονου Νίκου, κρύβεται το παιδί που δεν έχει -και δεν πρέπει- ποτέ να σταματήσει να ονειρεύεται».
Η ανάρτηση του κ. Χαρδαλιά αναφέρει:
«Όλοι κάποτε βρεθήκαμε στη θέση σας.
Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά μας!
Να θυμάστε κάτι σημαντικό:
Εσάς αγαπάμε, όχι τους βαθμούς σας».
📌 𝝥𝝖𝝢𝝚𝝠𝝠𝝖𝝙𝝞𝝟𝝚𝝨 𝝚𝝣𝝚𝝩𝝖𝝨𝝚𝝞𝝨 𝟮𝟬𝟮𝟲— Nikos Hardalias (@nhardalias) May 28, 2026
