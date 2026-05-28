Αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και όχι τηλεφωνικώς θα πραγματοποιείται στο εξής η υποβολή καταγγελιών για οικονομικά εγκλήματα προς την ΑΑΔΕ, καθώς η τηλεφωνική γραμμή 1517 καταργείται.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση την οποία εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, «η αναβάθμιση αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της ΑΑΔΕ για την ταχύτερη, ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των αναφορών πολιτών και επιχειρήσεων, μέσω της αξιοποίησης σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων».

Συγκεκριμένα, οι φορολογούμενοι καλούνται να ακολουθούν τις παρακάτω οδηγίες για την υποβολή καταγγελιών:

Οικονομικά εγκλήματα: Αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]

Φορολογικές ή τελωνειακές παραβάσεις: Υποβάλλονται μέσω της ειδικής εφαρμογής «Καταγγελίες Πολιτών» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > Καταγγελίες πολιτών.

Η ορθή επιλογή του διαύλου υποβολής, ανάλογα με το αντικείμενο της υπόθεσης, συμβάλλει καθοριστικά στην ταχύτητα εξέτασης της κάθε αναφοράς.

Προσεχώς, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η ειδική εφαρμογή «Καταγγελίες Πολιτών» θα αναβαθμιστεί για να περιλαμβάνει καταγγελίες τόσο οικονομικού εγκλήματος όσο και ζητημάτων παράνομων αγροτικών ενισχύσεων.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.