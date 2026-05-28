Στα αποκαλυπτήρια της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, ένα 10χρονο κοριτσάκι ντυμένο στα λευκά έκλεψε τις εντυπώσεις, δημιουργώντας συνειρμούς με τη μικρή «Αννούλα» του Ανδρέα Παπανδρέου, που μάλιστα εμφανίστηκε και σε εμβληματική αφίσα του ΠΑΣΟΚ της εποχής.

Ωστόσο, παρά τις ομοιότητες στον συμβολισμό, πρόκειται για δύο διαφορετικές ιστορίες. Το κορίτσι που στάθηκε δίπλα στον Τσίπρα είναι παιδί οικογενειακών φίλων του, ενώ εκείνο δίπλα στον Ανδρέα επελέγη τυχαία για φωτογράφιση και στη συνέχεια εμφανίστηκε στο πλευρό του.

Συγκεκριμένα, το 1985 το ΠΑΣΟΚ ήθελε να δείξει ότι προασπίζεται και τα συμφέροντα της νέας γενιάς, οπότε χρειαζόταν ένα παιδί να εμφανίζεται στην προεκλογική του αφίσα που κυκλοφόρησε με σύνθημα την «Αλλαγή».

Η αφίσα του ΠΑΣΟΚ το 1985

Μετά από διαλογή, επιλέχθηκε η Γιάννα Βελισσαρίδου και στη συνέχεια ορίστηκε να εμφανιστεί στο πλευρό του Ανδρέα Παπανδρέου, ιδέα που ανήκει στον Κώστα Λαλιώτη. Μάλιστα, αλλάχθηκε και το όνομα του παιδιού, με αποτέλεσμα από Γιαννούλα να γίνει Αννούλα, ώστε να είναι πιο εύηχο.

Η μικρή, σε ηλικία μόλις πέντε ετών, κρατώντας λουλούδια στο χέρι, ανέβηκε στη σκηνή που είχε στηθεί στην πλατεία Συντάγματος και τα προσέφερε στον Ανδρέα Παπανδρέου.

Έκτοτε, η Γιάννα Βελισσαρίδου έμεινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, δεν ασχολήθηκε τελικά με την πολιτική και εργάστηκε ως ιδιωτική υπάλληλος.