Ένας έντονος φραστικός καβγάς στάθηκε η αφορμή για να ξεσκεπαστεί η δράση δύο νεαρών διακινητών ναρκωτικών στην καρδιά της Αθήνας. Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. πέρασαν χειροπέδες σε δύο άτομα, ηλικίας 21 και 22 ετών, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, έχοντας στα χέρια τους μια σημαντική ποσότητα παράνομων ουσιών.



Όλα συνέβησαν όταν οι αρχές εκλήθησαν για ένα επεισόδιο έξω από πολυκατοικία της περιοχής. Η έρευνα που ακολούθησε στο σημείο έκρυβε μια μεγάλη έκπληξη, καθώς στο κλιμακοστάσιο εντοπίστηκε μια βαλίτσα, ιδιοκτησίας των δύο κατηγορουμένων. Μέσα σε αυτή, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατάσχεσαν σχεδόν 9 κιλά κάνναβης, βάζοντας τέλος στα σχέδια των νεαρών για τη διοχέτευση των ναρκωτικών στους δρόμους.



Στο εσωτερικό της βαλίτσας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 8 κιλά και 912 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 25 γραμμάρια κοκαΐνης και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.



Σε επακόλουθη έρευνα στην οικία τους από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών εντοπίστηκαν ακόμη μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, το ποσό των 1.590 ευρώ και πλήθος νάιλον συσκευασιών κατάλληλων για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.



Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.