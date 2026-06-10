Αποτροπιασμό προκαλεί περιστατικό βίας που σημειώθηκε στο Ίλιον, όπου άνδρας οδηγός φέρεται να επιτέθηκε σε γυναίκα μέσα στο αυτοκίνητό της, μπροστά στο ανήλικο παιδί της, μετά από διαπληκτισμό για την προτεραιότητα σε στενό δρόμο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, σε στενό δρόμο διπλής κατεύθυνσης στα όρια των δήμων Ιλίου και Καματερού. Δύο οχήματα που κινούνταν σε αντίθετες κατευθύνσεις βρέθηκαν αντιμέτωπα, χωρίς κανένας από τους δύο οδηγούς να κάνει άμεσα όπισθεν ώστε να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Η γυναίκα οδηγός φέρεται να υποστήριξε ότι δεν μπορούσε να υποχωρήσει, καθώς αν έκανε όπισθεν το όχημά της θα έβγαινε σε κεντρικό δρόμο με αυξημένη κυκλοφορία, κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει τροχαίο ατύχημα. Από την πλευρά του, ο άλλος οδηγός φέρεται να αρνήθηκε επίσης να κινηθεί προς τα πίσω, επικαλούμενος πρόσφατη χειρουργική επέμβαση.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο. Στο οπτικό υλικό διακρίνεται ο άνδρας να βγαίνει από το όχημά του και να απευθύνεται στη γυναίκα, κάνοντας παρατηρήσεις για τον τρόπο με τον οποίο είχε εισέλθει στον στενό δρόμο. Ο ίδιος φέρεται να ανέφερε ότι είναι επαγγελματίας οδηγός και ότι έχει υποβληθεί σε επέμβαση στον τένοντα.

Η ένταση, ωστόσο, ξέφυγε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Όταν η γυναίκα φέρεται να του ζήτησε να κάνει πίσω για να λυθεί η εμπλοκή, λέγοντάς του ότι δεν θα έπρεπε να οδηγεί εφόσον δεν μπορεί να κάνει ελιγμούς, ο άνδρας φέρεται να εξοργίστηκε.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πλησίασε το παράθυρο του οδηγού και τη γρονθοκόπησε στο πρόσωπο, τραυματίζοντάς την στο μάτι. Την ώρα της επίθεσης, στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου βρισκόταν το ανήλικο παιδί της γυναίκας, το οποίο έγινε μάρτυρας του βίαιου περιστατικού.

Παρά τις φωνές περιοίκων, ο άνδρας φέρεται να επέστρεψε στο όχημά του, να έκανε τελικά όπισθεν και να αποχώρησε από το σημείο.

Περίοικοι που αντιλήφθηκαν το περιστατικό κατέγραψαν τα στοιχεία του οχήματος και τα παρέδωσαν στις Αρχές. Η Αστυνομία κλήθηκε άμεσα στο σημείο, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία αναζήτησης του άνδρα στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Η γυναίκα υπέστη τραυματισμό στο μάτι και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Σοκαρισμένο είναι και το ανήλικο παιδί της, που είδε τη μητέρα του να δέχεται επίθεση μέσα στο αυτοκίνητο.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αγανάκτηση, καθώς αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το επικίνδυνο φαινόμενο της βίας στον δρόμο, όπου ένας απλός διαπληκτισμός για την κυκλοφορία μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρή επίθεση.

Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για τον εντοπισμό του άνδρα συνεχίζονται.