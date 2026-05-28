Τη νέα επετειακή φανέλα, την οποία θα φοράει η ομάδα στα εκτός έδρας παιχνίδια της νέας σεζόν, παρουσίασε ο ΠΑΟΚ, τονίζοντας πως είναι αυτή που ενώνει δύο πόλεις, τη Κωνσταντινούπολη και τη Θεσσαλονίκη.

Το 2026 είναι μια ξεχωριστή χρονιά για τον «δικέφαλο αετό» καθώς συμπληρώθηκε ένας αιώνας από την ίδρυσή του και η ΠΑΕ παρουσίασε τη φανέλα για τους εκτός έδρας αγώνες της νέας σεζόν. Μια φανέλα που θα έχει ως λογότυπο το τετράφυλλο τριφύλλι, με τον ΠΑΟΚ να αναφέρει τα εξής…

«Από την Κωνσταντινούπολη στην Θεσσαλονίκη. Δύο πόλεις, μία ομάδα, μία φανέλα, 100 χρόνια ιστορίας.

Η δεύτερη από τις επετειακές φανέλες που κυκλοφορεί η ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τα 100 χρόνια ζωής του Συλλόγου είναι αφιερωμένη στις ρίζες της ασπρόμαυρης οικογένειας, εκεί όπου ξεκίνησαν όλα.

Δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη Macron και το σχεδιαστικό της team, και απεικονίζει κομμάτια από τους χάρτες της Κωνσταντινούπολης και της Θεσσαλονίκης. Δύο πόλεις που ενώνονται σε ένα ύφασμα.

Μικρές και μεγάλες λεπτομέρειες που κάνουν τη νέα φανέλα μοναδική. Η ιδιαίτερη τεχνοτροπία εκτύπωσης δημιουργεί ανάγλυφη υφή πάνω στο ύφασμα. Το λογότυπο που χρησιμοποιείται είναι το τετράφυλλο τριφύλλι με το πέταλο. Το μαύρο και το ανθρακί χρώμα διαχωρίζονται με ασημί σιρίτι.

Στο κάτω μέρος της φανέλας, μια ειδική «ταινία» αναγράφει: «ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ». Η πλήρης ονομασία. Η μνήμη της καταγωγής, ραμμένη πάνω στη φανέλα.

Πρόκειται για Limited Edition φανέλα, κάτι που αναγράφεται και πάνω στο ίδιο το προϊόν. Θα διατίθεται μέσα σε ειδικό κουτί συσκευασίας και θα χρησιμοποιηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2026-27, ως η επίσημη εκτός έδρας φανέλα της ομάδας».