Με καλοκαιρινή διάθεση, αλλά και με παγίδες αστάθειας, θα κυλήσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Οι εκδρομείς μπορούν να οργανώσουν τις αποδράσεις τους χωρίς ιδιαίτερο άγχος, καθώς στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει αίθριος καιρός, όμως δεν θα λείψουν οι τοπικές μπόρες, οι καταιγίδες και τα μπουρίνια, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, το τριήμερο «δεν προβληματίζει» ιδιαίτερα, όμως χρειάζεται προσοχή σε συγκεκριμένες περιοχές και χρονικά διαστήματα, ειδικά από το βράδυ της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος.

Καλοκαιρινό σκηνικό, αλλά όχι παντού χωρίς φαινόμενα

Ο καιρός μπαίνει σε τροχιά αρχών καλοκαιριού, με αρκετή ηλιοφάνεια, θερμοκρασίες κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους που στις περισσότερες περιοχές δεν θα δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα.

Ωστόσο, η ατμόσφαιρα δεν θα είναι απόλυτα σταθερή. Τοπικές μπόρες και καταιγίδες θα εκδηλώνονται κυρίως στα ηπειρωτικά και στα ορεινά, ενώ ορισμένα φαινόμενα δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από χαλάζι και ισχυρούς κεραυνούς.

Το βασικό μήνυμα για τους εκδρομείς είναι απλό: καλός καιρός για ταξίδι και θάλασσα, αλλά με προσοχή σε ορεινές περιοχές, Βόρεια Ελλάδα και Πελοπόννησο.

Μαρουσάκης: Προσοχή σε μπουρίνια τη Δευτέρα στη Βόρεια Ελλάδα

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί ότι τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος αναμένεται να προσεγγίσει τη χώρα νέα διαταραχή από τα Βαλκάνια.

Όπως ανέφερε, ο καιρός θα επιδεινωθεί προς το βράδυ κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, με αυξημένη πιθανότητα για μπουρίνια στην κεντρική Μακεδονία, τη Θράκη και περιοχές γύρω από τη Θεσσαλία.

Η αστάθεια αυτή αναμένεται να κινηθεί νοτιότερα μέσα στην Τρίτη, επηρεάζοντας περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές.

Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά. Τοπικές βροχές μικρής διάρκειας αναμένονται κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά.

Την Κυριακή η εικόνα θα είναι ακόμη καλύτερη, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά δεν αποκλείονται σύντομες τοπικές βροχές, χωρίς όμως να χαλάει η γενική εικόνα του καιρού.

Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, ο καιρός θα ξεκινήσει καλός στις περισσότερες περιοχές, αλλά στα βόρεια οι νεφώσεις θα αυξηθούν σταδιακά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ στα ορεινά είναι πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες. Προς το βράδυ χρειάζεται αυξημένη προσοχή στη Βόρεια Ελλάδα λόγω πιθανών μπουρινιών.

Πού χρειάζεται προσοχή

Οι περιοχές που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον τις επόμενες ημέρες είναι:

Βόρεια Ελλάδα: Τη Δευτέρα το βράδυ αναμένονται μπόρες και μπουρίνια, κυρίως σε κεντρική Μακεδονία, Θράκη και γύρω από τη Θεσσαλία.

Πελοπόννησος: Την Παρασκευή υπάρχει αυξημένη πιθανότητα για βροχές, καταιγίδες και τοπικά χαλαζοπτώσεις.

Κεντρικό Αιγαίο: Οι βοριάδες θα είναι κατά διαστήματα ενισχυμένοι, φτάνοντας τοπικά έως και τα 7 μποφόρ, χωρίς να σημαίνει απαραίτητα ότι θα υπάρξει απαγορευτικό.

Ορεινά ηπειρωτικά: Σύντομες απογευματινές μπόρες θα εμφανίζονται κυρίως κατά μήκος της Πίνδου και σε ορεινές ζώνες της Μακεδονίας και της Θράκης.

Θερμοκρασίες κοντά στους 30 βαθμούς

Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Στα ηπειρωτικά οι μέγιστες τιμές θα φτάνουν κατά τόπους τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε ορισμένες περιοχές πριν την πρόσκαιρη μεταβολή ο υδράργυρος μπορεί να ανέβει λίγο υψηλότερα.

Δεν αναμένονται, πάντως, συνθήκες καύσωνα. Η μετάβαση προς το καλοκαίρι γίνεται σταδιακά, με θερμοκρασίες που ευνοούν τις μετακινήσεις, τις βόλτες και τις πρώτες οργανωμένες αποδράσεις σε παραθαλάσσιες περιοχές.

Η θερμοκρασία της θάλασσας θα είναι χαμηλότερη στα βόρεια, κοντά στους 16 με 17 βαθμούς, στα κεντρικά θα κυμαίνεται περίπου στους 17 με 19 βαθμούς, ενώ στα νότια θα πλησιάζει τους 20 βαθμούς.

Ο καιρός σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Δεν αποκλείεται πρόσκαιρη αστάθεια κυρίως στα βόρεια και δυτικά, ενώ οι άνεμοι θα ενισχυθούν τοπικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κινηθεί κοντά στους 30 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις, με πιθανότητα τοπικών όμβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων κυρίως στα γύρω ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Από το βράδυ οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα ενισχυθούν.

Κολυδάς: Η αστάθεια επιμένει κυρίως στα βόρεια

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς δίνει επίσης έμφαση στη διατήρηση της αστάθειας, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά.

Με χαρακτηριστική φράση, σχολίασε: «Ελαφρό ήτανε το κύμα κι ο καιρός φυσούσε πρίμα…», σημειώνοντας ότι τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα, αλλά η αστάθεια δεν απομακρύνεται πλήρως.

Το συμπέρασμα για τους εκδρομείς

Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος θα είναι συνολικά καλό για αποδράσεις, με αρκετή ηλιοφάνεια, θερμοκρασίες κοντά στους 30 βαθμούς και ανέμους που γενικά δεν θα δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα.

Όμως, όσοι κινηθούν προς Βόρεια Ελλάδα, ορεινές περιοχές ή Πελοπόννησο, καλό είναι να παρακολουθούν τις νεότερες προγνώσεις, καθώς οι απογευματινές μπόρες και τα μπουρίνια μπορούν να εμφανιστούν γρήγορα.

Με λίγα λόγια: ο καιρός θα θυμίζει καλοκαίρι, αλλά δεν θα είναι παντού ανέφελος. Οι παραλίες θα έχουν τον πρώτο λόγο, όμως η ομπρέλα δεν πρέπει να λείπει από όσους βρεθούν σε ηπειρωτικούς και ορεινούς προορισμούς.