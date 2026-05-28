Με κακουργηματικές διώξεις είναι αντιμέτωποι οι 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για τη νέα υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.



Οι 17 οδηγήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, συνοδεία αστυνομικής δύναμης, και σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη, κατά περίπτωση, για τα αδικήματα της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της απάτης σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βαθμό κακουργήματος, της άμεσης συνέργειας στην απάτη, καθώς και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.



Οι 17 παραπέμφθηκαν στον αρμόδιο ανακριτή ενώπιον του οποίου θα απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.



Οι κατηγορούμενοι φέρονται να αποκόμισαν παράνομο όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ εξαπατώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό Δημόσιο μέσω ψευδών δηλώσεων για επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η συντριπτική πλειονότητα των εμπλεκομένων, που σύμφωνα με τις αρχές δραστηριοποιούνται από το 2019, προέρχεται από τους νομούς Θεσσαλονίκης και Σερρών, ενώ φαίνεται πως αρκετοί κατηγορούμενοι συνδέονταν με συγγενικές σχέσεις. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν πως πολλοί από τους κατηγορούμενους δεν ήταν αγρότες ή κτηνοτρόφοι.



Σύμφωνα με τις Αρχές, η οργάνωση είχε διαρκή δράση, επιχειρησιακή ιεραρχία και διακριτούς ρόλους, με γεωγραφική διασπορά σε μεγάλο μέρος της ελληνικής επικράτειας.



Πληροφορίες αναφέρουν ότι η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 317 πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.