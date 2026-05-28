Σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν εξαπέλυσαν σκληρές απειλές κατά του Ισραήλ και των ΗΠΑ μετά τα τελευταία στρατιωτικά χτυπήματα στην περιοχή.

Λίγες ώρες μετά τις επιθέσεις σε αμερικανική βάση κοντά στα Στενά του Ορμούζ, οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι «δεν θα υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή όσο υπάρχει το Ισραήλ», ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο το θερμόμετρο της κρίσης.

Οι απειλές των Φρουρών της Επανάστασης

Σε επίσημη δήλωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν ευθέως στο Ισραήλ, χαρακτηρίζοντάς το «καθεστώς που σκοτώνει παιδιά». «Εκτός αν αυτό το κακό καθεστώς εξαλειφθεί από προσώπου γης, η περιοχή της Δυτικής Ασίας δεν θα βρει ειρήνη», ανέφερε χαρακτηριστικά εκπρόσωπός τους.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για γενικευμένη αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι συγκρούσεις και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται σε πολλά μέτωπα.

Οι Φρουροί της Επανάστασης έστρεψαν τα πυρά τους και προς τον Ντόναλντ Τραμπ, απορρίπτοντας τα ειρηνευτικά σχέδια που πρότεινε για το Ιράν.

Στη δήλωσή τους χαρακτήρισαν τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ «κακό τζογαδόρο», υποστηρίζοντας ότι οι προτάσεις του δεν οδηγούν σε αποκλιμάκωση. «Τα σχέδια αυτά δεν οδηγούν σε τίποτα άλλο παρά θάνατο, δολοφονίες και τρόμο», ανέφεραν.

Χαμενεΐ: «ΗΠΑ και Ισραήλ θέλουν να γονατίσουν το Ιράν»

Την ίδια ώρα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ότι επιχειρούν να αποδυναμώσουν και να «γονατίσουν» τη χώρα.

Οι δηλώσεις του έγιναν μετά τα πιο σοβαρά επεισόδια από την ημέρα που τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός.

«Το τυφλό σχέδιο του εχθρού, μετά τον πόλεμο που επιβλήθηκε, τις οικονομικές πιέσεις, τις πολιτικές επιθέσεις και την προπαγάνδα, είναι να δημιουργήσει διχασμό και καταστροφή ώστε να αντισταθμίσει τις στρατιωτικές ήττες του και να γονατίσει το έθνος», ανέφερε σε γραπτή δήλωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Οι ΗΠΑ κατηγορούν το Ιράν για παραβίαση της εκεχειρίας

Το Κεντρικό Στρατηγείο των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι το Ιράν εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο προς το Κουβέιτ, ο οποίος αναχαιτίστηκε επιτυχώς από τις κουβεϊτιανές δυνάμεις. Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, η ενέργεια αυτή συνιστά «σοβαρή παραβίαση της εκεχειρίας».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, λίγες ώρες νωρίτερα οι ιρανικές δυνάμεις είχαν εκτοξεύσει πέντε επιθετικά drones κοντά στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία χαρακτηρίστηκαν «σαφής απειλή» για τις αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις στην περιοχή.

«Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν επιτυχώς από τις αμερικανικές δυνάμεις, ενώ αποτράπηκε και η εκτόξευση έκτου drone από ιρανική βάση στο Μπαντάρ Αμπάς», ανέφερε το CENTCOM.

Οι ΗΠΑ υπογράμμισαν ότι παραμένουν «σε πλήρη εγρήγορση» για την προστασία των δυνάμεων και των συμφερόντων τους απέναντι σε αυτό που χαρακτήρισαν «αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα».