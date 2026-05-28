Ο μετασχηματισμός της εργασίας μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, οι νέες δεξιότητες που αποκτούν αξία, καθώς και οι ανισότητες που αναδύονται κατά την υιοθέτησή της από τις επιχειρήσεις, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης στο συνέδριο «Ηγεσία και Εργασία: Επενδύοντας στο Ανθρώπινο Κεφάλαιο». Η συζήτηση εστίασε στον ρόλο της ηγεσίας σε ένα περιβάλλον AI, αλλά και στο διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος, Γιώργος Λαμπίρης.

Ο Κωνσταντίνος Πάζαλος, Co-founder και CEO της ODYX, σημείωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη ενσωματωθεί σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας, υπογραμμίζοντας πως «η τεχνητή νοημοσύνη δεν βρίσκεται απλώς στις οθόνες μας, αλλά παντού γύρω μας».

Όπως ανέφερε, η AI δεν λύνει μόνο προβλήματα, αλλά δημιουργεί και νέες προκλήσεις, ιδιαίτερα στο πεδίο της ανθρώπινης κρίσης και της ηγεσίας υπό πίεση. Επισήμανε, μάλιστα, ότι «θα παραμείνει για αρκετό καιρό ακόμη μεγάλη ανάγκη στην επιχειρηματικότητα ο ηγέτης που μπορεί να διαβάζει το context, να αναγνωρίζει συναισθήματα και να λειτουργεί υπό πίεση».

Παράλληλα, τόνισε ότι συχνά επικρατεί λανθασμένη αντίληψη για την τεχνητή νοημοσύνη ως «έτοιμη πληροφορία», σημειώνοντας ότι «παράγουμε πληροφορίες με την τεχνητή νοημοσύνη χωρίς να καταλαβαίνουμε πάντα πώς λειτουργεί αυτή η πληροφορία». Υπογράμμισε επίσης τη σημασία της εσωτερικής γνώσης και των δεδομένων ενός οργανισμού (domain knowledge), καθώς και της σωστής αξιοποίησής τους σε επιχειρησιακά περιβάλλοντα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα της ασφάλειας, σημειώνοντας ότι «διαχειριζόμαστε δεδομένα πελατών που, ενδεχομένως, αν διαρρεύσουν, μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρά ζητήματα». Όπως ανέφερε, πολλές επιχειρήσεις προχωρούν ήδη στην εφαρμογή πολιτικών διακυβέρνησης και ανωνυμοποίησης δεδομένων.

Κλείνοντας, προειδοποίησε για την ενίσχυση των ανισοτήτων στην αγορά, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «οι μικροί θα γίνονται μικρότεροι και οι μεγάλοι μεγαλύτεροι», καθώς οι μεγάλες επιχειρήσεις επενδύουν συστηματικά σε υποδομές AI, ενώ οι μικρότερες συχνά δεν διαθέτουν τους αντίστοιχους πόρους και την απαραίτητη τεχνογνωσία.

Το συνέδριο διοργανώνεται από το Newsbeast Events με συνεργάτη επικοινωνίας την Tsomokos Communications.