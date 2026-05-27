Το έντονο ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης γύρω από την προσωπική του διαδρομή σχολίασε ο Γιώργος Κωνσταντίνου, εστιάζοντας στην επιμονή των δημοσιογράφων να αναδεικνύουν κυρίως τις σκοτεινές περιόδους της ζωής του. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο vidcast «Rainbow Mermaids», αναφέρθηκε στην αυτοβιογραφία του, επισημαίνοντας με καυστικό τρόπο τη στάση του Τύπου απέναντι στο περιεχόμενό της.

«Δεν έτυχε ποτέ να συζητηθεί ξανά. Το μόνο που έτυχε είναι ότι έχω γράψει τόσα και τόσα πράγματα και έχω γράψει ένα βιβλίο τότε, το “Showtime” με τη ζωή μου. Και έχει πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά η δημοσιογραφία έδειξε ότι την ενδιαφέρει ο τζόγος», δήλωσε χαρακτηριστικά με δόση χιούμορ.

Το σκεπτικό πίσω από τη δημόσια εξομολόγηση για τα τυχερά παιχνίδια

Αναφορικά με το σκεπτικό που τον οδήγησε να σπάσει τη σιωπή του και να μοιραστεί δημόσια την εμπειρία του, ο Γιώργος Κωνσταντίνου υπογράμμισε ότι ο βασικός του στόχος ήταν η παροχή βοήθειας και η ευαισθητοποίηση των ανθρώπων που παλεύουν με ανάλογες καταστάσεις.

Η τοποθέτησή του για την ανάγκη να λειτουργήσει το προσωπικό βίωμα ως μάθημα για τους άλλους ήταν σαφής.

«Μίλησα γιατί θεώρησα ότι μπορεί να βοηθήσω κάποιον. Καμιά φορά ο παθών πρέπει να γίνεται δάσκαλος. Πρέπει να γίνεται και αφηγητής, να πει αυτό που πρέπει να πει. Έτσι κι εγώ ξεκίνησα και είπα ότι κάποτε είχα μια εξάρτηση από ένα κακό πάθος -ίσως από τα χειρότερα- και θα μπορούσαν ένας δυο άνθρωποι να με ακούσουν και να το καταλάβουν καλύτερα το πράγμα», εξήγησε ο ηθοποιός, αναλύοντας τα κίνητρα της απόφασής του.