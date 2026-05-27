Η αστυνομία στα Χανιά συνέλαβε έναν 60χρονο, ο οποίος κατηγορείται ότι με μπαλτά και κουζινομάχαιρο απείλησε τον ενοικιαστή του, αποσπόντας και χρηματικό ποσό.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 60χρονος είχε οικονομικές διαφορές με τον 69χρονο ενοικιαστή του για τον λογαριασμό ρεύματος.

Έτσι, ο 60χρονος εισήλθε στο σπίτι του ενοικιαστή του κρατώντας μπαλτά και κουζινομάχαιρο, απειλώντας τον, εφόσον δεν πληρώσει. Εντέλει του απέσπασε χρηματικό ποσό.

Το θύμα κατήγγειλε το συμβάν και η αστυνομία βρήκε και όπλα στο σπίτι του 69χρονου ο οποίος χτες παρουσιάστηκε στον Εισαγγελέα, πήρε προθεσμία και θα απολογηθεί την Παρασκευή (29/5) με τις κατηγορίες εκβιασμού και απειλής με κίνδυνο ζωής άλλου, παράνομη κατοχή όπλου, παράνομη οπλοφορία, παράνομη οπλοκατοχή πυρομαχικών, παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου και παράνομη κατοχή συσκευής εκτόξευσης φωτοβολίδων.