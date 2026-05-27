Σε μια πρωτοφανή κίνηση που αναμένεται να γράψει ιστορία και να προκαλέσει παγκόσμιο αίσθημα έκπληξης, ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να μετατρέψει την αυλή του Λευκού Οίκου σε μια κανονική αρένα μεικτών πολεμικών τεχνών. Βαριά μηχανήματα, γερανοί και εξειδικευμένα συνεργεία έχουν ήδη πιάσει δουλειά στο γρασίδι του προεδρικού μεγάρου, προκειμένου να κατασκευάσουν ένα εντυπωσιακό οκτάγωνο ρινγκ που θα φιλοξενήσει επίσημο αγώνα του UFC στις 14 Ιουνίου.



Η συγκεκριμένη ημερομηνία κάθε άλλο παρά τυχαία επιλέχθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο. Η μεγάλη βραδιά του σκληρού θεάματος συμπίπτει απόλυτα με τα 80ά γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και με τη συμπλήρωση των 250 χρόνων από την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ώρα που η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις δραματικές πολεμικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο ισχυρός άνδρας των ΗΠΑ επιλέγει έναν άκρως αντισυμβατικό τρόπο για να τραβήξει πάνω του τα βλέμματα, προσφέροντας ένα σόου προδιαγραφών τελικού Super Bowl.



Τα ψηφιακά σχέδια που έχουν διαρρεύσει παρουσιάζουν μια φαντασμαγορική εγκατάσταση με γιγαντοοθόνες, χιλιάδες προσωρινές θέσεις θεατών και σκηνικά ντυμένα στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας. Παρά το γεγονός ότι το αρχικό πλάνο του Τραμπ για 20.000 όρθιους θεατές περιορίστηκε για λόγους ασφαλείας, το αγωνιστικό μενού παραμένει εκρηκτικό. Οι λάτρεις του αθλήματος θα παρακολουθήσουν δύο κορυφαίες μάχες, καθώς ο Ilia Topuria θα συγκρουστεί με τον Justin Gaethje, ενώ οι Alex Pereira και Ciryl Gane θα παλέψουν για τον προσωρινό τίτλο των βαρέων βαρών.



Η στενή φιλία του Τραμπ με τον ισχυρό άνδρα του UFC, Ντάνα Γουάιτ, είναι πασίγνωστη, όμως αυτή τη φορά ο Αμερικανός πρόεδρος αποφάσισε να πάει το πάθος του για το MMA σε άλλο επίπεδο, φέρνοντας τους κορυφαίους μαχητές του πλανήτη κυριολεκτικά μέσα στο σπίτι του.

Δείτε το βίντεο: