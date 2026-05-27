Κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος σχετικά με τα σενάρια που τον θέλουν να εξετάζει το ενδεχόμενο μετακίνησης σε πιθανό νέο πολιτικό σχηματισμό υπό τον Αντώνη Σαμαρά.

Με δημόσια τοποθέτησή του μέσω βίντεο στο Facebook, ο Γιάννης Καλλιάνος ξεκαθάρισε ότι παραμένει στη Νέα Δημοκρατία, απορρίπτοντας κάθε φημολογία περί πολιτικής αποχώρησης ή δημιουργίας νέων «στρατοπέδων» στον χώρο της κεντροδεξιάς.

Ο βουλευτής της ΝΔ τόνισε ότι όλα τα χρόνια της πολιτικής του παρουσίας κινείται με συνέπεια και χωρίς εντυπωσιασμούς.

«Όσοι με γνωρίζουν όλα αυτά τα χρόνια, γνωρίζουν πολύ καλά πως πορεύομαι πάντα με καθαρές θέσεις και χωρίς πολιτικές μετακινήσεις εντυπωσιασμού», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, σημείωσε πως βασικός του στόχος παραμένει να είναι χρήσιμος στους πολίτες που τον εμπιστεύτηκαν και τον εξέλεξαν στη Βουλή μέσα από τη Νέα Δημοκρατία.

Ο Γιάννης Καλλιάνος υπογράμμισε ότι δεν συμμερίζεται λογικές εσωτερικών διασπάσεων και πολιτικών αντιπαραθέσεων μέσα στην ίδια παράταξη.

«Ποτέ δεν πίστεψα στις λογικές διχασμού και δημιουργίας στρατοπέδων μέσα στον ίδιο πολιτικό χώρο», είπε, προσθέτοντας πως η ενότητα, η σύνθεση και ο αλληλοσεβασμός είναι τα στοιχεία που ενισχύουν την παράταξη. «Τον Σαμαρά τον σέβομαι, αλλά δεν έχω να πάω πουθενά»

Αναφερόμενος προσωπικά στον Αντώνη Σαμαρά, ο βουλευτής της ΝΔ δήλωσε πως τρέφει απόλυτο σεβασμό προς τον πρώην πρωθυπουργό, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι δεν υπάρχει ζήτημα πολιτικής μετακίνησης.

«Τον κύριο Σαμαρά, ως πρώην πρωθυπουργό, τον σέβομαι απολύτως. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ δεν έχω να πάω πουθενά», ανέφερε με σαφήνεια.

Ο βουλευτής της ΝΔ απέδωσε τα σενάρια περί μετακίνησής του σε κύκλους που – όπως είπε – συστηματικά κατασκευάζουν ψευδείς ειδήσεις γύρω από το πρόσωπό του. «Τελικά, οι πολίτες απάντησαν μόνοι τους», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι εξελέγη το 2019 με 20.000 σταυρούς και το 2023 με 30.000 ψήφους.