Το εντυπωσιακό άγαλμα του Λιονέλ Μέσι, ύψους 21 μέτρων, στην Καλκούτα της Ινδίας είναι επικίνδυνο τελικά και θα πρέπει να μεταφερθεί σε άλλο σημείο της πόλης, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές Αρχές.

Ο Αργεντίνος, όπως συμβαίνει με όλους τους μεγάλους παίκτες, έχει θαυμαστές σε όλο τον κόσμο και όταν η Αργεντινή κατέκτησε το Μουντιάλ 2022 στην Ινδία ενθουσιάστηκαν τόσο πολύ ώστε να αποφασίσουν να φτιάξουν ένα γιγαντιαίο άγαλμά του, το οποίο τον δείχνει να κρατάει το τρόπαιο.

Τα αποκαλυπτήρια του ύψους 21 μέτρων αγάλματος στην Καλκούτα έγιναν τον περασμένο Δεκέμβριο και τελικά λίγους μήνες μετά υπάρχει πρόβλημα. Όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα, οι μηχανικοί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι είναι επικίνδυνο να βρίσκεται εκεί καθώς ταλαντεύεται έντονα όταν φυσούν δυνατοί άνεμοι.

Το γεγονός ότι κοντά στο άγαλμα βρίσκεται αυτοκινητόδρομος και γραμμή του Μετρό αυξάνει την ανησυχία για το ενδεχόμενο ατυχήματος, οπότε οι τοπικές Αρχές αποφάσισαν να αποσυναρμολογηθεί το άγαλμα και να μεταφερθεί σε άλλο σημείο της πόλης, όπου ο κίνδυνος θα είναι πολύ μικρότερος.