Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, όταν ένας αφηνιασμένος ταύρος εισέβαλε ξαφνικά σε κουρείο γεμάτο πελάτες, προκαλώντας πανικό μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Το ζώο είχε ξεφύγει από τον ιδιοκτήτη του και άρχισε να τρέχει ανεξέλεγκτο στους δρόμους της περιοχής, πριν καταλήξει μέσα στο κατάστημα.

Η στιγμή της εισβολής

Βίντεο που μεταδόθηκε από το TRT και κάνει τον γύρο του διαδικτύου δείχνει τον ταύρο να εμφανίζεται στην είσοδο του κουρείου και να μπαίνει με φόρα στο μαγαζί.

Οι πελάτες, που μέχρι εκείνη τη στιγμή κουρεύονταν αμέριμνοι, πετάχτηκαν έντρομοι από τις καρέκλες και άρχισαν να τρέχουν προς κάθε κατεύθυνση για να σωθούν.

Sultanbeyli’de kurbanlık boğa kuaför salonuna daldı



Sultanbeyli’de sahibinden kaçan kurbanlık boğa, sokaklarda koştuktan sonra kuaför salonunun camlarını kırarak içeri girdi. pic.twitter.com/a3ST1acjs7 — Mersin Objektif (@mersinobjektif) May 27, 2026

Πανικός μέσα στο κουρείο

Για λίγα λεπτά στο κατάστημα επικράτησε χάος. Καρέκλες μετακινήθηκαν, αντικείμενα έπεσαν στο πάτωμα και οι κουρείς προσπάθησαν να αντιδράσουν όσο πιο ψύχραιμα μπορούσαν.

Ο ταύρος κινήθηκε μέσα στον χώρο, ενώ οι πελάτες και οι εργαζόμενοι προσπαθούσαν να βγουν από το κουρείο χωρίς να τραυματιστούν.

‼️ Sultanbeyli’de sahibinden kaçan kurbanlık boğa, sokaklarda koştuktan sonra bir kuaför salonunun camlarını kırarak içeri daldı.



➤ Panik anları ve iş yerindekilerin kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı. pic.twitter.com/bOKfeTQ7JQ — A Haber (@ahaber) May 27, 2026

Καταδίωξη στους δρόμους

Μετά την εισβολή στο κουρείο, το ζώο συνέχισε να περιφέρεται στους δρόμους της γειτονιάς, προκαλώντας νέο κύμα τρόμου σε περαστικούς και κατοίκους.

Άνθρωποι έτρεχαν να απομακρυνθούν, ενώ άλλοι παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι τον ταύρο να κινείται ανάμεσα σε αυτοκίνητα και καταστήματα.

Τελικά, ύστερα από καταδίωξη, ο ταύρος ακινητοποιήθηκε και τέθηκε υπό έλεγχο.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί

Παρά τον πανικό, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Ωστόσο, όσοι βρέθηκαν στο κουρείο έζησαν στιγμές που δύσκολα θα ξεχάσουν.

Το βίντεο της εισβολής έγινε γρήγορα viral, με πολλούς χρήστες στα social media να σχολιάζουν τις κινηματογραφικές σκηνές που εκτυλίχθηκαν μέσα στο κατάστημα.