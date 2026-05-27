Οπτικό υλικό που καταγράφει τη βάναυση κακοποίηση ζώου στο Ηράκλειο έρχεται στο φως της δημοσιότητας, ανατρέποντας τους ισχυρισμούς του 77χρονου πρώην αντιδημάρχου ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος για τη θανάτωση ενός νεογέννητου γατιού.

Το συγκεκριμένο βίντεο, το οποίο αναμένεται να παραδοθεί επίσημα στις αστυνομικές Αρχές από τα μέλη της φιλοζωικής οργάνωσης «Ζωφόρος», δείχνει τον κατηγορούμενο να κινείται σε πεζοδρόμιο κεντρικού δρόμου και να χτυπά με σφοδρότητα το μικρό ζώο πάνω σε τοίχο τρεις φορές.

Η επίσημη θέση που εξέφρασε ο πρώην δημοτικός παράγοντας κατά τη σύλληψή του έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα όσα έχουν καταγραφεί στην κάμερα ασφαλείας.

Ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες και ισχυρίστηκε πως όταν βρήκε το ζώο, ήταν ήδη νεκρό. Το πήρε στα χέρια του προκειμένου να του δώσει τις πρώτες βοήθειες, όμως διαπίστωσε ότι ήταν νεκρό και το πήγε στον κάδο απορριμμάτων.

Οι αντιφάσεις στην κατάθεση και οι δικαστικές εξελίξεις

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 16 Μαΐου, όταν δύο περαστικοί έγιναν αυτόπτες μάρτυρες της πράξης και προχώρησαν σε άμεση καταγγελία στην Αστυνομία.

Στελέχη του Τμήματος Αστυνομίας Ζώων Νομού Ηρακλείου εντόπισαν και συνέλαβαν τον 77χρονο, ο οποίος κατά την προανακριτική διαδικασία υπέπεσε σε ασάφειες, καθώς αρχικά δήλωσε ότι δεν ήταν σε θέση να θυμηθεί το σημείο όπου απέρριψε το γατάκι, ενώ αμέσως μετά τη μεταφορά του στο Αστυνομικό Μέγαρο ζήτησε τη συνδρομή του νομικού του εκπροσώπου.

Στον συλληφθέντα έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη για κακουργηματική κακοποίηση ζώου και μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του ενώπιον των δικαστικών Αρχών αφέθηκε ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων, εν αναμονή του προσδιορισμού της ημερομηνίας για τη διεξαγωγή της δίκης.