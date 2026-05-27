Οι τιμές του πετρελαίου μειώνονται σήμερα, σε ένα υπόβαθρο αισιοδοξίας σχετικά με την προοπτική συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος.

Γύρω στις 15:35 ώρα Ελλάδας, η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ της βόρειας θάλασσας για παράδοση τον Ιούλιο, υποχωρούσε 4,99% στα 94,61 δολάρια το βαρέλι, λίγο αφότου είχε σημειώσει πτώση άνω του 5%.

Το αμερικανικό ισοδύναμο, το West Texas Intermediate, για παράδοση τον ίδιο μήνα, υποχωρούσε κατά 5,94% στα 88,31 δολάρια το βαρέλι, μετά την υποχώρησή του περισσότερο από 6%.