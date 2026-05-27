Η Ολλανδία θα στείλει ένα ναρκαλιευτικό στη Μεσόγειο στο πλαίσιο των επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ για μια πιθανή ταχεία ανάπτυξη στα Στενά του Ορμούζ, σε περίπτωση που συμφωνηθεί μια αποστολή σε αυτή την κρίσιμης σημασίας θαλάσσια οδό για τον παγκόσμιο εφοδιασμό ενέργειας, μόλις τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα η ολλανδική κυβέρνηση σε επιστολή προς το κοινοβούλιο.

Το ναρκαλιευτικό, που αναχωρεί αυτή την εβδομάδα, θα μπορεί να συμβάλει στη μόνιμη ομάδα κατά ναρκών του ΝΑΤΟ από τα μέσα Ιουνίου, τονίζουν στην επιστολή τους η υπουργός Άμυνας Ντίλαν Γεσιλγκιόζ και ο υπουργός Εξωτερικών Τομ Μπέρεντσεν.

Οι δύο υπουργοί σημείωσαν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες για έναν πιθανό ρόλο της Ολλανδίας στη διασφάλιση ασφαλών ναυτιλιακών οδών στην περιοχή του Κόλπου.

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι αρκετές χώρες «προετοιμάζουν» υλικοτεχνική και άλλη υποστήριξη, όπως ναρκοθηρευτικά και ναρκαλιευτικά κοντά στον Κόλπο, ώστε να είναι έτοιμες για οποιαδήποτε πιθανή αποστολή στα Στενά.

Μια επιλογή για τους Ολλανδούς θα μπορούσε να είναι η ανάπτυξη μιας συνδυασμένης ομάδας για έρευνα, καταδύσεις και εξουδετέρωση εκρηκτικών.

Η επιστολή των υπουργών της ολλανδικής κυβέρνησης υπογραμμίζει επίσης ότι η Ολλανδία αξιολογεί κατά πόσον θα μπορούσε να συνεισφέρει με προσωπικό σε οποιονδήποτε διεθνή συνασπισμό που εμπλέκεται στην αποστολή.