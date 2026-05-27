Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Βρετανία η υπόθεση της γυναίκας που είδε τον κακοποιητικό σύντροφό της να αποφεύγει τη φυλάκιση, παρά το γεγονός ότι κάμερες ασφαλείας είχαν καταγράψει μήνες βίαιης κακοποίησης μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Ο Σπένσερ Ντιν εμφανίζεται στα βίντεο να χτυπά επανειλημμένα τη σύντροφό του, την οποία αποκαλούν «Μαρί» για την προστασία της ταυτότητάς της, να τη φτύνει, να την κλωτσά και να της επιτίθεται με ακραία βιαιότητα στο σπίτι τους στο Άσφορντ του Κεντ.

Σε ένα από τα βίντεο, ο Ντιν φαίνεται να τη γρονθοκοπεί τόσο δυνατά ώστε να πέφτει προς τα πίσω πάνω σε καναπέ, πριν τη χτυπήσει ξανά. Άλλες καταγραφές τον δείχνουν να πετά αντικείμενα μέσα στο σπίτι, να τη σπρώχνει πάνω σε κρεβάτι και να της λέει πως «ελπίζει να πεθάνει». Η ίδια η Μαρί δήλωσε πως οι κάμερες ασφαλείας, που είχαν τοποθετηθεί αρχικά για λόγους που σχετίζονταν με τα παιδιά της, ήταν τελικά αυτές που της έσωσαν τη ζωή.

Η αστυνομία ανακάλυψε την κακοποίηση όταν αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι στις 29 Μαρτίου και εντόπισαν φυτά κάνναβης που καλλιεργούσε ο Ντιν στη σοφίτα του σπιτιού. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, εξέτασαν και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, όπου αποτυπώνονταν μήνες βίας εις βάρος της γυναίκας. Η Μαρί είχε προηγουμένως στείλει κρυφά μήνυμα σε γείτονα ζητώντας του να καλέσει την αστυνομία, λέγοντας πως είχε φτάσει «στα όριά της».

Παρά το γεγονός ότι ο 34χρονος παραδέχθηκε πολλαπλές επιθέσεις, φθορές ξένης περιουσίας και καλλιέργεια κάνναβης, ενώ υπήρχε και βιντεοληπτικό υλικό που κατέγραφε τη βία εις βάρος της συντρόφου του επί μήνες, απέφυγε την ποινή φυλάκισης. Το δικαστήριο αποδέχθηκε τις εισηγήσεις της υπηρεσίας επιτήρησης και του επέβαλε ποινή κοινωφελούς εργασίας. Η Μαρί δήλωσε σοκαρισμένη από την απόφαση, λέγοντας πως δεν μπορούσε να πιστέψει ότι δεν οδηγήθηκε στη φυλακή παρά τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις και τις επιπτώσεις που είχαν στην ίδια και τα παιδιά της.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι βρήκαν τη γυναίκα με τραύμα και μώλωπες κάτω από το μάτι, πριν εξετάσουν το βιντεοληπτικό υλικό των προηγούμενων μηνών. Σε μία από τις επιθέσεις, ο Ντιν φαίνεται να την αρπάζει από τα μαλλιά και να τη σέρνει μέσα σε δωμάτιο, ενώ άλλα βίντεο τον δείχνουν να τη φτύνει, να τη βρίζει και να πετά αντικείμενα μέσα στο σπίτι.

Η Μαρί περιέγραψε πώς η σχέση ξεκίνησε φυσιολογικά, πριν η ζήλια του Ντιν μετατραπεί σταδιακά σε απόλυτο έλεγχο και κακοποιητική συμπεριφορά. Όπως είπε, «ο έλεγχος ξεκίνησε αργά, με το να με απομακρύνει από όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης». Πρόσθεσε ακόμη ότι όταν ήθελε να δει την οικογένειά της, εκείνος την έκανε να αισθάνεται ενοχές, ενώ δημιουργούσε εντάσεις με φίλους της μέχρι που η μόνη κοινωνική επαφή που είχε ήταν όταν πήγαινε για δουλειά καθαριότητας ή όταν πήγαινε τα παιδιά στο σχολείο.

Η ίδια εξήγησε ότι φοβόταν πλέον να του ζητήσει να φύγει από το σπίτι όταν βρίσκονταν εκεί τα παιδιά της, καθώς κάτι τέτοιο κατέληγε συνήθως σε βίαιη επίθεση. Όπως ανέφερε, κάποιες φορές η κακοποίηση ήταν λεκτική, όμως όταν του ζητούσε να φύγει, τότε δεχόταν σωματική βία, με αποτέλεσμα να μάθει να μην το κάνει ποτέ όταν τα παιδιά της ήταν παρόντα, ώστε να μην ακούσουν ή δουν όσα συνέβαιναν.

Η Μαρί αποκάλυψε ακόμη ότι ο Ντιν χρησιμοποιούσε τη μικρή καλλιέργεια κάνναβης στη σοφίτα για να την αποτρέπει από το να τον καταγγείλει στην αστυνομία, σύμφωνα με την Daily Mail. Όπως είπε, της έλεγε πως αν οι Αρχές ανακάλυπταν την καλλιέργεια, εκείνη θα έχανε τα παιδιά της επειδή το σπίτι ήταν στο όνομά της. «Έπρεπε να σωπάσω και να τα υπομένω όλα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως αναγκαζόταν να προσποιείται ότι όλα ήταν καλά, γιατί φοβόταν ότι θα έχανε τα παιδιά της.

Όταν όμως οι αστυνομικοί ανακάλυψαν τα φυτά κάνναβης κατά την έρευνα του Μαρτίου, συνειδητοποίησε πως δεν μπορούσε πλέον να παραμείνει σιωπηλή. «Κατάλαβα εκείνη τη στιγμή ότι έπρεπε να τους τα δείξω για να ζητήσω βοήθεια», δήλωσε, προσθέτοντας ότι φοβόταν τι θα μπορούσε να συμβεί στην επόμενη επίθεση.

Ο Σπένσερ Ντιν, που εργάζεται ως τεχνίτης στεγών και δεν έχει μόνιμη κατοικία, παραδέχθηκε τρεις κατηγορίες για επίθεση δια ξυλοδαρμού, δύο κατηγορίες για πρόκληση φθορών και μία για καλλιέργεια κάνναβης. Παραδέχθηκε τις κατηγορίες στο δικαστήριο τον περασμένο μήνα και εμφανίστηκε μέσω βιντεοκλήσης από τις φυλακές HMP Elmley στις 12 Μαΐου.