Με ένα βαθιά προσωπικό κείμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επέλεξε η Ελένη Ράντου να αποχαιρετήσει τη Γωγώ Μαστροκώστα, η κηδεία της οποίας τελέστηκε μέσα σε κλίμα έντονης συγκίνησης και παρουσία πλήθους κόσμου που έσπευσε να της απευθύνει το ύστατο χαίρε.

Η ηθοποιός, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, μοιράστηκε ορισμένες σκέψεις γύρω από το τι ορίζει την ολοκλήρωση ενός ανθρώπου, εστιάζοντας στα συναισθήματα που προλαβαίνει να εισπράξει κανείς κατά τη διάρκεια του βίου του.

Στην τοποθέτησή της, η καλλιτέχνις έδωσε μια διαφορετική διάσταση στην έννοια του χρόνου και της ανθρώπινης διαδρομής, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Τελικά όταν φεύγει κανείς και έχει πάρει τόση αγάπη … τότε φεύγει πλήρης. Νομιζω δεν δινει η ηλικια την πληροτητα στη ζωη αλλα η βαθια αγαπη που εχεις προλαβει να απολαυσεις».