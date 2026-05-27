«Πυροβόλησαν και προς το κεφάλι, τον βρήκα κάτω», λέει ο αδερφός του ιδιοκτήτη καταστήματος κινητών τηλεφώνων που δέχθηκε ένοπλη επίθεση στην οδό Πατησίων, σε μια αιματηρή ληστεία που εξελίχθηκε σε κινηματογραφική καταδίωξη.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 18:30 το απόγευμα, στην περιοχή των Πατησίων, όταν ένοπλος άνδρας εισέβαλε σε κατάστημα εμπορίας κινητών τηλεφώνων επί της Πατησίων 274 και πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης μπήκε στο κατάστημα και πυροβόλησε τον Πακιστανό ιδιοκτήτη στο πόδι.

Αμέσως μετά βγήκε από το μαγαζί και επιβιβάστηκε σε SUV BMW, το οποίο τον περίμενε απ’ έξω, με τους συνεργούς του να αναπτύσσουν μεγάλη ταχύτητα για να διαφύγουν.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε εσπευσμένα τον τραυματισμένο άνδρα στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός». Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Κινηματογραφική καταδίωξη στον Κηφισό

Μετά την επίθεση, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.

Το όχημα εντοπίστηκε στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της οδού Τσούντα, όπου και ακινητοποιήθηκε έπειτα από καταδίωξη.

Κατά τη διάρκεια της πορείας του, το SUV φέρεται να ενεπλάκη σε σύγκρουση με άλλα οχήματα, πριν οι αστυνομικοί καταφέρουν να το σταματήσουν.

Τρεις συλλήψεις – Αναζητείται τέταρτος συνεργός

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη τριών ατόμων αλβανικής υπηκοότητας, τα οποία επέβαιναν στο SUV.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό ενός ακόμη συνεργού, ο οποίος φέρεται να κατάφερε να διαφύγει.

Οι Αρχές εξετάζουν τα κίνητρα της επίθεσης, τον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου και το αν η ληστεία είχε οργανωθεί εκ των προτέρων ή αν συνδέεται με προηγούμενες διαφορές.