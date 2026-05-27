Αν και βρέθηκε να χάνει με 5-9, με την Τριχά να πετυχαίνει 5 γκολ στα τελευταία έξι λεπτά ο Ολυμπιακός έκανε το 11-11 επί της Βουλιαγμένης και τελικά τη νίκησε με 4-2 στα πέναλτι και έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών της Waterpolo League Γυναικών.

Το πρώτο οκτάλεπτο ήταν ισορροπημένο, όπως δείχνει και το 4-4 στη λήξη του, στη συνέχεια όμως οι φιλοξενούμενες ανέβασαν τον ρυθμό τους και κατάφεραν να προηγηθούν ακόμη και με τέσσερα γκολ διαφορά.

Το σκορ ήταν 5-9 στο τέλος του τρίτου οκτάλεπτου και 6-10 στα έξι λεπτά πριν τη λήξη του ματς, οι «ερυθρόλευκες» όμως κατάφεραν να αντιδράσουν χάρη στη Φωτεινή Τριχά, κορυφαία παίκτρια του κόσμου για το 2025, καθώς σκόραρε πέντε φορές και μετέτρεψε το σκορ σε 11-11.

Έτσι, όλα κρίθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι, όπου ο Ολυμπιακός επικράτησε με 4-2 και έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών, παίρνοντας προβάδισμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η σειρά των πέναλτι

Σάντα: 1-0

Ξενάκη: 1-1

Πλευρίτου: 2-1

Κρασσά: 2-2

Τριχά: 3-2

Φουράκη: Απέκρουσε η Φαν ντεν Ντόμπλεστιν

Σιούτη: 4-2

Γιάουστρα: Απέκρουσε η Φαν ντεν Ντόμπλεστιν

Τα οκτάλεπτα: 4-4, 0-1, 2-4, 5-2

Ολυμπιακός (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα, Σάντα 3, Τριχά 6, Αντριους 1, Σιούτη 2, Δρακωτού, Νίνου, Πλευρίτου 3, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη, Φαν ντεν Ντόμπελστιν, Διρχαλίδου, Λαναρά.

Βουλιαγμένη (Κική Λιόση): Κοτσιώνη, Καϊάφα 1, Καλογεροπούλου 1, Φουράκη 1, Καπετοπούλου, Ξενάκη 1, Φουντωτού 1, Κρασσά 2, Γιάουστρα 1, Δεσπ. Ανδρεάδη 1, Μουλχάουτσεν 1, Αγγελίδη 2, Καρύτσα, Ελμισιάν, Κοβάτσεβιτς 1.