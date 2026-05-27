Μάχη για να απεγκλωβίσουν δύο νεαρούς από όχημα έδωσαν πυροσβέστες στη λεωφόρο Πεντέλης, καθώς ο 18χρονος οδηγός που δεν διέθετε δίπλωμα έπεσε πάνω σε πεύκο.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, το τροχαίο σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα, όταν το αυτοκίνητο από τη λεωφόρο Πεντέλης βγήκε εκτός πορείας και έπεσε στο δέντρο.

Μάλιστα, από τη σύγκρουση συνεθλίβη το μπροστινό μέρος του οχήματος.

«Το είδα να έρχεται κατά πάνω μου στον αέρα. Χτύπησε στο δέντρο, δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι θα είχαν σκοτωθεί», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας.

Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη για να απεγκλωβίσουν τόσο τον 18χρονο οδηγό, όσο και τον 19χρονο συνοδηγό, ενώ τους μιλούσαν διαρκώς, ειδικά στον συνοδηγό, για να μη χάσουν τις αισθήσεις τους.