Μια γεωπολιτική βόμβα μεγατόνων συγκλονίζει την ευρωπαϊκή ασφάλεια, καθώς η Νορβηγία αποφάσισε να τεθεί επίσημα υπό την πυρηνική ομπρέλα της Γαλλίας. Την ιστορική αυτή είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο Νορβηγός πρωθυπουργός, Γιόνας Γκαρ Στέρε, μιλώντας στο ειδησεογραφικό πρακτορείο NTB.



Η απόφαση αυτή έρχεται ως απάντηση στις έντονες και κλιμακούμενες ανησυχίες που επικρατούν σε ολόκληρη την Ευρώπη σχετικά με το αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τηρήσουν τελικά τις δεσμεύσεις τους για την περιφερειακή ασφάλεια.



Ο Στέρε ταξίδεψε εσπευσμένα στο Παρίσι, όπου συνάντησε τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Οι δύο ηγέτες σφράγισαν μια νέα, πανίσχυρη αμυντική συμφωνία, η οποία προβλέπει την άμεση συμμετοχή της Νορβηγίας στη γαλλική πρωτοβουλία πυρηνικής αποτροπής.



Η κίνηση αυτή αλλάζει ριζικά τις ισορροπίες, δείχνοντας ότι η Ευρώπη προσπαθεί πλέον να αυτονομηθεί στρατιωτικά, δημιουργώντας τις δικές της γραμμές άμυνας απέναντι στις παγκόσμιες απειλές, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.