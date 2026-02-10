Ο αρχηγός του νορβηγικού στρατού δήλωσε ότι το Όσλο δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο μελλοντικής ρωσικής εισβολής στη χώρα, εκτιμώντας πως η Μόσχα θα μπορούσε να στραφεί κατά της Νορβηγίας για να προστατεύσει τα πυρηνικά της μέσα που βρίσκονται ανεπτυγμένα στον ακραίο βορρά.

«Δεν αποκλείουμε μια κατάληψη εδάφους από τη Ρωσία στο πλαίσιο του σχεδίου της να διασφαλίσει τις δικές της πυρηνικές δυνατότητες, που είναι το μοναδικό στοιχείο που της έχει απομείνει και πραγματικά απειλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο στρατηγός Έιρικ Κρίστοφερσεν, αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Νορβηγίας.

Παραδέχθηκε ότι η Ρωσία δεν έχει επεκτατικές βλέψεις στη Νορβηγία με τον ίδιο τρόπο που είχε στην Ουκρανία ή σε άλλα πρώην σοβιετικά εδάφη, ωστόσο επισήμανε ότι μεγάλο μέρος του ρωσικού πυρηνικού οπλοστασίου βρίσκεται στη χερσόνησο Κόλα, σε μικρή απόσταση από τα νορβηγικά σύνορα. Εκεί βρίσκονται πυρηνικά υποβρύχια, χερσαίοι πύραυλοι και αεροσκάφη με πυρηνικές δυνατότητες, τα οποία θα διαδραμάτιζαν κρίσιμο ρόλο σε περίπτωση σύγκρουσης της Ρωσίας με το ΝΑΤΟ σε άλλο μέτωπο.

«Δεν το βγάζουμε από το τραπέζι, γιατί παραμένει μια επιλογή για τη Ρωσία, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πυρηνικές της δυνατότητες, δηλαδή η ικανότητα δεύτερου πλήγματος, θα είναι προστατευμένες. Αυτό είναι το σενάριο στον ακραίο βορρά για το οποίο προετοιμαζόμαστε», πρόσθεσε.

Σε εκτενή συνέντευξή του στον Guardian, ο Κρίστοφερσεν άσκησε έντονη κριτική σε πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, καθώς και στους «απαράδεκτους» ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου ότι οι σύμμαχες χώρες δεν είχαν αναλάβει θέσεις πρώτης γραμμής στο Αφγανιστάν, ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν επωμιστεί το κύριο βάρος των μαχών.

«Δεν έβγαζε νόημα αυτό που είπε και ξέρω ότι όλοι οι Αμερικανοί φίλοι μου από το Αφγανιστάν το γνωρίζουν», δήλωσε ο 56χρονος καριερίστας αξιωματικός, που υπηρέτησε σε πολλές αποστολές στο Αφγανιστάν.

«Ήμασταν ξεκάθαρα στην πρώτη γραμμή. Αναλάβαμε ολόκληρο το φάσμα των αποστολών, από τη σύλληψη ηγετών των Ταλιμπάν μέχρι την εκπαίδευση Αφγανών και την επιτήρηση. Χάσαμε 10 Νορβηγούς. Έχασα φίλους εκεί. Όλοι νιώσαμε ότι αυτό που ειπώθηκε δεν είχε λογική», ανέφερε.

«Ταυτόχρονα σκέφτηκα ότι αυτός είναι ο πρόεδρος Τραμπ. Δεν τον είδα ποτέ στο Αφγανιστάν. Δεν γνωρίζει για τι μιλά όταν λέει τέτοια πράγματα. Ένας πρόεδρος δεν θα έπρεπε να λέει αυτά τα πράγματα, αλλά προσωπικά δεν με επηρέασε. Η ανησυχία μου ήταν για τους Νορβηγούς βετεράνους, για τις οικογένειες όσων χάσαμε, για τους στρατιώτες που χάθηκαν», συμπλήρωσε.

Ο Κρίστοφερσεν είναι αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Νορβηγίας από το 2020, με αρμοδιότητα τόσο στις ένοπλες δυνάμεις όσο και στις υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας. Η θητεία του συνέπεσε με περίοδο έντονων ανακατατάξεων, καθώς η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία οδήγησε σε επανεξέταση της ευρωπαϊκής ασφάλειας, με τη Σουηδία και τη Φινλανδία να εντάσσονται στο ΝΑΤΟ και τη Νορβηγία να ενισχύει τις συνοριακές της περιοχές στον βορρά.

Τόνισε ότι, παρότι η Νορβηγία λαμβάνει υπόψη το ενδεχόμενο μιας παραδοσιακής ρωσικής εισβολής, οι τρέχουσες ρωσικές τακτικές είναι πιο διάχυτες. «Αν προετοιμάζεσαι για το χειρότερο, τίποτα δεν σε εμποδίζει να είσαι έτοιμος και για σαμποτάζ ή άλλες υβριδικές απειλές», σημείωσε.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι Νορβηγία και Ρωσία εξακολουθούν να διατηρούν ορισμένα κανάλια άμεσης επικοινωνίας, ιδίως για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη Θάλασσα Μπάρεντς, ενώ πραγματοποιούνται τακτικές συναντήσεις στα σύνορα μεταξύ εκπροσώπων των δύο στρατών.

Έχει εισηγηθεί, επίσης, τη δημιουργία στρατιωτικής «κόκκινης γραμμής» επικοινωνίας μεταξύ των δύο πρωτευουσών, ώστε να αποφεύγεται η κλιμάκωση λόγω παρεξηγήσεων. Όπως είπε, οι ρωσικές ενέργειες στον ακραίο βορρά είναι γενικά λιγότερο επιθετικές σε σχέση με εκείνες στη Βαλτική Θάλασσα.

«Μέχρι στιγμής, όσα περιστατικά παραβίασης του εναέριου χώρου έχουμε δει στην περιοχή μας οφείλονται σε παρεξηγήσεις. Η Ρωσία προχωρά σε εκτεταμένες παρεμβολές [GPS] και θεωρούμε ότι αυτές επηρεάζουν και τα δικά της αεροσκάφη», ανέφερε.

«Δεν το έχουν παραδεχθεί, αλλά παρατηρούμε ότι όταν συμβαίνει κάτι όπως παραβίαση του εναέριου χώρου, συνήθως οφείλεται στην έλλειψη εμπειρίας των πιλότων. Όταν επικοινωνούμε με τους Ρώσους, ανταποκρίνονται με πολύ επαγγελματικό και προβλέψιμο τρόπο», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στο Σβάλμπαρντ, τη βόρεια νορβηγική επικράτεια όπου υπάρχει ρωσικός οικισμός και η οποία, βάσει συνθήκης του 1920, δεν επιτρέπεται να στρατιωτικοποιηθεί, ο Κρίστοφερσεν είπε ότι η Ρωσία «τηρεί τη συνθήκη» και ότι η Νορβηγία δεν έχει σχέδια στρατιωτικοποίησης της περιοχής.

Η Μόσχα έχει κατηγορήσει το Όσλο για «σιωπηρή στρατιωτικοποίηση» του Σβάλμπαρντ, όμως ο Κρίστοφερσεν χαρακτήρισε αυτές τις κατηγορίες προπαγανδιστικές, υποστηρίζοντας ότι η ίδια η Ρωσία δεν τις πιστεύει πραγματικά.