Ιδιαιτέρως άστατο αναμένεται να είναι σήμερα, Πέμπτη 5/3 το σκηνικό του καιρού. Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές θα σημειωθούν αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και από το μεσημέρι και στα κεντρικά. Από τις μεσημβρινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα βόρεια, μεμονωμένες καταιγίδες.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά από τις απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και στα πελάγη τοπικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 16 με 17 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες. Το βράδυ τα φαινόμενα αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές θα εξασθενήσουν και τη νύχτα ο καιρός θα βελτιωθεί.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το απόγευμα βορείων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα βόρεια, με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες τις απογευματινές ώρες στην Ήπειρο, κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες αρχικά στη Θεσσαλία και από το μεσημέρι στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια, με τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες από νωρίς το απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Από το απόγευμα στα νότια, δυτικών διευθύνσεων τοπικά έως 5 μποφόρ, στρεφόμενοι από τα βόρεια σε βόρειους βορειοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από το βράδυ αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Από το απόγευμα δυτικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις, που βαθμιαία στα βόρεια θα πυκνώσουν και από νωρίς το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από αργά το απόγευμα λίγες νεφώσεις που τις βραδινές ώρες θα αυξηθούν, με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα βόρεια.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες. Σταδιακή βελτίωση το βράδυ.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το απόγευμα βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού για αύριο, Παρασκευή 6/3

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν τις πρωινές ώρες στο Αιγαίο, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά, από το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο και το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη με ομίχλες στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 4 με 5 μποφόρ με ενίσχυση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 17 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Τι καιρό θα κάνει το Σάββατο 7/3

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα τις βραδινές ώρες στα κεντρικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά, όπου θα επανέλθει στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Η πρόγνωση του καιρού για την Κυριακή 8/3

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός τη Δευτέρα 9/3

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.