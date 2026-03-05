Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν σέβονται την εθνική κυριαρχία της Τουρκίας και δεν εκτόξευσαν κανέναν πύραυλο εναντίον της, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους που μετέδωσαν σήμερα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν και κατευθυνόταν στο τουρκικό έδαφος αφού πέρασε τη Συρία και το Ιράκ καταρρίφθηκε από συστήματα αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας του NATO πάνω από την ανατολική Μεσόγειο.

Κυβερνητικές πηγές στην Άγκυρα αποφεύγουν να μιλήσουν για «στοχευμένη επίθεση» κατά της Τουρκίας, ωστόσο υπογραμμίζουν ότι κάθε παραβίαση ή κίνηση που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της χώρας αντιμετωπίζεται ως ευθεία απειλή.

Το μήνυμα που εκπέμπεται είναι διττό: από τη μία η Άγκυρα προβάλλει εικόνα ψυχραιμίας, ετοιμότητας και αποφασιστικότητας, από την άλλη ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται να επιτρέψει την επανάληψη παρόμοιων συμβάντων.