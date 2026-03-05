Οι βροχές, οι σποραδικές καταιγίδες κυρίως στη βόρεια χώρα, η μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στα ηπειρωτικά, οι άνεμοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ στα πελάγη, η περιορισμένη ορατότητα κυρίως στα δυτικά και οι σχετικά αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Πέμπτη 5/3.

Πιο αναλυτικά, την Πέμπτη 5 Μαρτίου αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες σταδιακά θα αυξηθούν στα βόρεια, κεντρικά και ανατολικά τμήματα της χώρας. Από το μεσημέρι βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Μακεδονία, στη Θράκη, στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Τις απογευματινές και βραδινές ώρες τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στις Σποράδες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, σε τμήματα της Εύβοιας και πιθανώς σε περιοχές της Ανατολικής Στερεάς. Σχετικά αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης. Νωρίς το πρωί και κυρίως αργά το βράδυ περιορισμένη θα είναι η ορατότητα στα δυτικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -1 έως 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 0 έως 17-19, στην Ήπειρο από 2 έως 16-17 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 2 έως 18-20, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 5 έως 18-20 και τοπικά 21 βαθμούς, στα Επτάνησα από 7 έως 16-17, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 5 έως 16-18 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 7 έως 18-20 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ, αλλά το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο θα επικρατήσουν βορειοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 4 μποφόρ.

Στον νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το απόγευμα θα αυξηθούν. Αργά το βράδυ ενδέχεται να εκδηλωθεί ασθενής βροχή κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18-19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις που προοδευτικά θα πυκνώσουν. Αυξημένη είναι η πιθανότητα να εκδηλωθούν παροδικές βροχές το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 17 βαθμούς.