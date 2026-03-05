Η Βραζιλία επικύρωσε χθες Τετάρτη τη συμφωνία εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Mercosur, δημιουργώντας μία από τις μεγαλύτερες ζώνες ελεύθερου εμπορίου παγκοσμίως, με την έγκριση της Γερουσίας, λίγες μέρες μετά την έγκρισή της από τη Βουλή.

Δεν απομένει πλέον παρά μόνο το πράσινο φως του κοινοβουλίου της Παραγουάης για να επικυρωθεί η συμφωνία από όλες τις συμβαλλόμενες χώρες της λατινοαμερικάνικης συμμαχίας, καθώς η Αργεντινή και η Ουρουγουάη ενέκριναν ήδη το κείμενο αυτό την περασμένη εβδομάδα.