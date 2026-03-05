Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η κυβέρνηση του Ιράν δεν έχει στείλει κανένα μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, διαψεύδοντας δημοσίευμα του ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, όπως μετέδωσε νωρίς το πρωί το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

«Κανένα μήνυμα δεν εστάλη από το Ιράν στις ΗΠΑ, ούτε πρόκειται να δοθεί οποιαδήποτε απάντηση σε αμερικανικά μηνύματα. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν έχουν προετοιμαστεί για πόλεμο μακράς διάρκειας», είπε ο αξιωματούχος, που δεν κατονομάστηκε, κατά το Tasnim.

Χθες ο Axios ανέφερε ότι ιρανοί αξιωματούχοι έστειλαν μηνύματα στην Ουάσιγκτον τις τελευταίες ημέρες, αλλά η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε καμιά απάντηση, επικαλούμενος πηγές του, συμπεριλαμβανομένου αμερικανού αξιωματούχου.