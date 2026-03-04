Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ενημέρωσε τον Τούρκο ομόλογό του ότι η Τεχεράνη θα συνεχίσει τη στρατιωτική της απάντηση στις επιθέσεις από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσι δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν δεν θα σταματήσουν μέχρι να αποτραπεί, όπως χαρακτήρισε, «το κακό των εχθρών», σύμφωνα με ανακοίνωση του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών στο X.

Ο Αραγτσι τόνισε ότι οι επιθέσεις του Ιράν στοχεύουν βάσεις που χρησιμοποιούνται για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση επιθέσεων κατά της χώρας, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη θεωρεί τις ενέργειές της συμβατές με το διεθνές δίκαιο.

Η επικοινωνία αυτή έγινε αφότου η Τουρκία κάλεσε τον Ιρανό πρεσβευτή στην Άγκυρα για διαμαρτυρία σχετικά με βαλλιστικό πύραυλο που κατευθυνόταν προς τον τουρκικό εναέριο χώρο, σύμφωνα με διπλωματική πηγή της Τουρκίας που επικαλείται το Reuters.

Νωρίτερα, η Τουρκία ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας του ΝΑΤΟ κατέρριψαν πύραυλο που εκτοξεύτηκε από το Ιράν πάνω από την ανατολική Μεσόγειο. Ο στόχος του πυραύλου δεν έγινε αμέσως γνωστός.

Το Τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι ο αναχαιτισμένος πύραυλος έπεσε στην περιοχή Ντορτιόλ, κοντά στις ακτές της Μεσογείου, και ότι δεν αναφέρθηκαν θύματα.