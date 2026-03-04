Το ημι‑επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasnim του Ιράν διέψευσε αναφορές από το Fox News και άλλα μέσα ότι Κούρδοι μαχητές εισέρχονται στη χώρα.

Αναφερόμενο σε τρεις δικούς του δημοσιογράφους στις μεθοριακές επαρχίες Ιλάμ, Κερμανσάχ και Δυτικό Αζερμπαϊτζάν, το Tasnim ανέφερε ότι οι συγκεκριμένες αναφορές είναι ψευδείς και ότι δεν υπάρχει «καμία είδηση» για μαχητές που διασχίζουν τα σύνορα του Ιράν.

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας της συμμαχίας των Ιρανών Κούρδων κομμάτων πρόσθεσε ότι οι δυνάμεις τους δεν πραγματοποιούν χερσαίες επιχειρήσεις.

Not a single Iraqi Kurd has crossed the border.



This is patently false. https://t.co/MOFdlcvQ9N — Aziz Ahmad (@azizkahmad) March 4, 2026

Νωρίτερα, το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press είχε αναφέρει ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι ζήτησαν τη βοήθεια των Ιρακινών Κούρδων σε μια διασυνοριακή στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν και ότι στρατεύματα βρίσκονταν σε «ετοιμότητα».