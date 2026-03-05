Νέα επίθεση με πυραύλους εναντίον του Ισραήλ εξαπέλυσαν σήμερα οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού και μεταδόσεις ιρανικών μέσων ενημέρωσης. Οι εκτοξεύσεις προκάλεσαν την ενεργοποίηση σειρήνων συναγερμού σε διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και στο Τελ Αβίβ, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Έπειτα από ανήσυχη ηρεμία για επτά και πλέον ώρες, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νωρίτερα πως έθεσε σε κατάσταση συναγερμού το κεντρικό τμήμα της χώρας και ότι ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα για να αναχαιτιστούν «πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την κατεύθυνση του εδάφους του κράτους του Ισραήλ».

Η ιρανική κρατική τηλεόραση έκανε λόγο από την πλευρά της για «νέο κύμα πυραύλων» εναντίον του Ισραήλ.

Δεν αναφέρθηκαν θύματα μετά την ομοβροντία και ο στρατός τερμάτισε τον συναγερμό, επιτρέποντας στους κατοίκους να βγουν από τα καταφύγια. Χθες η «διοίκηση εσωτερικού μετώπου» του στρατού ανακοίνωσε πως θα χαλαρώσει κάποιους περιορισμούς για τους πολίτες της χώρας, σχετιζόμενους με τον πόλεμο, από σήμερα το μεσημέρι, λόγω της μείωσης των εκτοξεύσεων πυραύλων από το Ιράν.