Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται με ταχύτατους ρυθμούς, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπολύουν συντονισμένα πλήγματα κατά του Ιράν και εκείνο να απαντά με πυραύλους και drones σε πολλαπλούς στόχους σε τουλάχιστον 11 χώρες.

Καθώς οι εχθροπραξίες εισέρχονται στην τέταρτη ημέρα, το κρίσιμο ερώτημα που απασχολεί τη διεθνή κοινότητα είναι ένα: μέχρι πού φτάνει πραγματικά η στρατιωτική ισχύς του Ιράν;

Οι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς του Ιράν – Ποιες περιοχές βρίσκονται στην ακτίνα δράσης

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του International Institute for Strategic Studies (IISS), ο βαλλιστικός πύραυλος Sajjil θεωρείται το όπλο με τη μεγαλύτερη εμβέλεια στο ιρανικό οπλοστάσιο, με ακτίνα που φτάνει έως και τα 2.000 χιλιόμετρα.

Αντίστοιχες επιχειρησιακές δυνατότητες φέρεται να διαθέτουν και οι βαλλιστικοί πύραυλοι Ghadr και Emad-1, όπως αναφέρεται σε ανάλυση του Sky News που επικαλείται στοιχεία διεθνών αμυντικών ινστιτούτων.

Με βάση αυτό το βεληνεκές, θεωρητικά στην ακτίνα των ιρανικών πυραύλων θα μπορούσαν να βρεθούν μεγάλες πόλεις της ευρύτερης περιοχής, ακόμη και πρωτεύουσες όπως η Μόσχα ή η Αθήνα, εφόσον επιλέγονταν ως στρατηγικοί στόχοι σε ένα σενάριο περαιτέρω κλιμάκωσης.

Δείτε το χάρτη με την εμβέλεια των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων

Το μήνυμα από την Ανατολική Μεσόγειο

Η πρόσφατη επίθεση με drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου έστειλε σαφές γεωπολιτικό μήνυμα. Η συγκεκριμένη στρατιωτική εγκατάσταση βρίσκεται εντός της ακτίνας δράσης των Sajjil, Ghadr και Emad-1, γεγονός που υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία της Ανατολικής Μεσογείου στο νέο σκηνικό έντασης.

Οι εξελίξεις ενισχύουν τις ανησυχίες για ευρύτερη ανάφλεξη, καθώς το Ιράν επιδεικνύει την ικανότητά του να πλήττει στόχους σε μεγάλες αποστάσεις, ενώ ΗΠΑ και Ισραήλ διαμηνύουν ότι θα συνεχίσουν τα πλήγματα εφόσον το κρίνουν αναγκαίο.