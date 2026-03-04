Οι ουρές των πολυτελών SUV και των πούλμαν που εγκαταλείπουν το Ντουμπάι προς τα σύνορα με το Ομάν και τη Σαουδική Αραβία έχουν γίνει η πιο σκληρή εικόνα ενός εμιράτου που μέχρι χθες πουλούσε ασφάλεια και λάμψη, και σήμερα βιώνει μαζική έξοδο. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που έχει κλείσει για ημέρες το αεροδρόμιο-κόμβο του Ντουμπάι και έχει διαταράξει τις αεροπορικές συνδέσεις σε ολόκληρο τον Κόλπο, έχει εκτοξεύσει το κόστος διαφυγής σε πρωτοφανή επίπεδα, μετατρέποντας την εκκένωση σε «πολυτέλεια» για όσους μπορούν να πληρώσουν. Ολόκληρες οικογένειες, στελέχη πολυεθνικών και πλούσιοι τουρίστες πληρώνουν πλέον δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για μια θέση σε ιδιωτικό τζετ ή ένα μίνιμπας που θα τους βγάλει από την πόλη.

Την ίδια στιγμή, ταξιδιωτικά πρακτορεία και ασφαλιστικές εταιρείες που ειδικεύονται σε διαχείριση κρίσεων περιγράφουν μια καταιγίδα αιτημάτων από εταιρείες που ζητούν να απομακρύνουν άρον άρον το προσωπικό τους από το Ντουμπάι. Σύμφωνα με ασφαλιστικούς κύκλους, η συνολική δαπάνη για την εκκένωση μιας οικογένειας τεσσάρων ατόμων – δύο ενήλικες και δύο παιδιά – μπορεί να φτάσει έως τα 250.000 δολάρια, εφόσον επιλεγεί λύση ιδιωτικού αεροσκάφους. Οι χρεώσεις για πτήσεις τσάρτερ έχουν σχεδόν διπλασιαστεί μέσα σε λίγα 24ωρα, με διαδρομές από τη Μουσκάτ προς την Ευρώπη να κοστολογούνται μεταξύ 175.000 και 235.000 δολαρίων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αναφέρονται ακόμη υψηλότερες τιμές για βαρέα τζετ από τη Ριάντ προς ευρωπαϊκούς προορισμούς.

Η έξοδος από το Ντουμπάι με κάθε μέσο

Με το αεροδρόμιο του Ντουμπάι να υπολειτουργεί, μετά από ημέρες πλήρους διακοπής και περιορισμένων μόνο πτήσεων επαναπατρισμού, πολλοί από όσους έχουν τη δυνατότητα επιλέγουν τη διαδρομή στην έρημο προς τη Μουσκάτ ή τη Ριάντ. Η διαδρομή με ταξί ή ιδιωτικό μίνιμπας από το Ντουμπάι προς το Μουσκάτ – περίπου τέσσερις ώρες οδικώς – ή προς τη Ριάντ – πάνω από δέκα ώρες – έχει μετατραπεί σε χρυσή μπίζνα: τα κόμιστρα εκτινάχθηκαν από μερικές εκατοντάδες δολάρια σε τουλάχιστον 5.000 δολάρια και άνω. Ασφαλιστικός παράγοντας περιγράφει να βλέπει πλέον χρεώσεις ταξί «από 5.000 δολάρια και πάνω», την ώρα που η αμερικανική οδηγία εκκένωσης καλεί τους πολίτες να χρησιμοποιήσουν «όσα εμπορικά μέσα είναι διαθέσιμα», σε μια στιγμή που τα εμπορικά μέσα είναι ελάχιστα.

Το Σουλτανάτο του Ομάν έχει εξελιχθεί στη βασική «βαλβίδα» διαφυγής για όσους εγκαταλείπουν το Ντουμπάι και τα γειτονικά εμιράτα. Η Μουσκάτ λειτουργεί ως ασφαλέστερος κόμβος, με ανοιχτό εναέριο χώρο και λειτουργικό αεροδρόμιο, ενώ οι συνοριοφύλακες, σύμφωνα με μαρτυρίες ταξιδιωτών, όχι μόνο κρατούν ανοιχτά τα χερσαία σύνορα αλλά και προχωρούν σε απαλλαγή από τα τέλη βίζας για όσους διασχίζουν τα σύνορα. Οι χρόνοι αναμονής στο συνοριακό πέρασμα στη Χάττα, στα σύνορα ΗΑΕ – Ομάν, υπολογίζονταν ήδη στις 3–4 ώρες από την Κυριακή, με την εκτίμηση ότι αυξάνονται όσο περισσότεροι επιλέγουν αυτή τη διέξοδο.

Ντουμπάι, από ασφαλές λιμάνι σε ζώνη κρίσης

Η αντίφαση είναι κραυγαλέα: το Ντουμπάι, η πόλη-σύμβολο σταθερότητας, logistics και τουριστικής υπερπαραγωγής, έχει μετατραπεί προσωρινά σε σημείο συμφόρησης και ανασφάλειας. Μολονότι ορισμένες πτήσεις από και προς Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι έχουν επανεκκινήσει, μεγάλες αεροπορικές όπως η Qatar Airways παραμένουν καθηλωμένες λόγω κλειστού εναέριου χώρου, ενώ δεκάδες χιλιάδες επιβάτες εξακολουθούν να είναι μπλοκαρισμένοι σε κόμβους της περιοχής. Η Emirates, η Flydubai και η Etihad πραγματοποιούν περιορισμένα δρομολόγια επαναπατρισμού, την ώρα που κυβερνήσεις όπως του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας ναυλώνουν ειδικές πτήσεις από τη Μουσκάτ για να μεταφέρουν πολίτες τους πίσω στην Ευρώπη.

Παράλληλα, η Virgin Atlantic ήταν από τις πρώτες ευρωπαϊκές εταιρείες που επανεκκίνησαν πτήσεις προς το Ντουμπάι, με πλήρη δρομολόγια προς το εμιράτο και τη Ριάντ, τα οποία επιστρέφουν στο Ηνωμένο Βασίλειο φορτωμένα με ταξιδιώτες που αναζητούν διέξοδο. Βρετανικές, γερμανικές και ολλανδικές αεροπορικές εταιρείες πραγματοποιούν πλέον στοχευμένες πτήσεις επαναπατρισμού από τη Μουσκάτ, σε συνεννόηση με τις κυβερνήσεις τους, δίνοντας προτεραιότητα στους πιο ευάλωτους επιβάτες. Στο παρασκήνιο, εταιρείες τσάρτερ αναφέρουν ότι έχουν οργανώσει «διψήφιο αριθμό» πτήσεων εκκένωσης, με πολλές ακόμη να προγραμματίζονται τις επόμενες ημέρες.

Η νέα γεωγραφία των προνομιούχων στο Ντουμπάι

Η κρίση στο Ντουμπάι αναδεικνύει με δραματικό τρόπο μια νέα, ταξική γεωγραφία ασφάλειας. Όσοι διαθέτουν τα μέσα, αγοράζουν ταχύτερη διαφυγή: από πτήσεις με ιδιωτικά τζετ που τιμολογούνται πλέον σε έξι ή και επτά ψηφία, έως κλειστές θέσεις σε μίνιμπας που φεύγουν νύχτα για τη Μουσκάτ και τη Ριάντ, σύμφωνα με τους Financial Times.

Για τους υπόλοιπους, η «συμβουλή» των κρατικών ταξιδιωτικών οδηγιών να παραμείνουν σε εσωτερικούς, ασφαλείς χώρους και να περιμένουν παραμένει η μόνη ρεαλιστική επιλογή, ενισχύοντας το αίσθημα ότι η έξοδος κινδύνου στο εμβληματικό εμιράτο είναι προνόμιο λίγων. Οι εικόνες των ακινητοποιημένων επιβατών στα lounges, των charter που φεύγουν γεμάτα από τη Μουσκάτ και των ουρών στα σύνορα με το Ομάν συμπληρώνουν το παζλ μιας μεσανατολικής σύρραξης που «σπάει» το αφήγημα της άτρωτης, λαμπερής βιτρίνας του Ντουμπάι.