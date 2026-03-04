Επιβάτες κρουαζιερόπλοιου που έχουν εγκλωβιστεί σε λιμάνια του Κόλπου περιέγραψαν σκηνές σουρεαλισμού, την ώρα που επιθέσεις με drones και αναχαιτίσεις πυραύλων εκτυλίσσονταν πάνω από τα κεφάλια τους. Όπως αποκαλύπτει η Daily Mail, την ώρα που η ένταση στην περιοχή κλιμακωνόταν, κάποιοι συνέχιζαν τις διακοπές τους σαν να μη συμβαίνει τίποτα, «χορεύοντας γύρω από την πισίνα».

Χιλιάδες επιβάτες και μέλη πληρωμάτων παραμένουν καθηλωμένοι στα πλοία τους σε λιμάνια του Ντουμπάι και της Ντόχα, καθώς η επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας έχει προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες για τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες παγκοσμίως.

Ο Ντάρεν Λι από το Μάντσεστερ, που βρίσκεται εγκλωβισμένος με την οικογένειά του σε κρουαζιερόπλοιο αγκυροβολημένο στο Ντουμπάι, περιέγραψε ότι το πλοίο περιβαλλόταν από θαλάσσια προστατευτικά μέτρα, ενώ στον ουρανό σημειώνονταν συνεχείς αναχαιτίσεις ιρανικών drones. Όπως είπε, «ακούγαμε δυνατούς κρότους από αναχαιτίσεις πυραύλων και drones. Κάποια στιγμή ένας πύραυλος αναχαιτίστηκε ακριβώς από πάνω μας και όλοι έτρεξαν πανικόβλητοι μέσα».

Παρά τον φόβο, ο ίδιος σημείωσε ότι αρκετοί επιβάτες συνέχιζαν κανονικά τις δραστηριότητές τους. «Υπήρχαν τέσσερις ή πέντε αναχαιτίσεις την ώρα και κάποιοι συνέχιζαν τη ζωή τους σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Έξω, γύρω από την πισίνα, χόρευαν, ενώ εμείς μείναμε μέσα για να νιώθουμε πιο ασφαλείς», ανέφερε.

Η οικογένεια είχε φτάσει στο Ντουμπάι για προγραμματισμένη στάση δύο διανυκτερεύσεων, όμως πλέον, όπως και χιλιάδες άλλοι ταξιδιώτες, παραμένει χωρίς σαφή ενημέρωση για το πότε και πώς θα μπορέσει να επιστρέψει. Οι ανησυχίες αυξάνονται όχι μόνο για τη διάρκεια του εγκλωβισμού, αλλά και για το κατά πόσο τα πλοία μπορούν να συνεχίσουν να παρέχουν βασικές υπηρεσίες, όπως επάρκεια σε τρόφιμα και νερό.

Σύμφωνα με τουριστικές πηγές, οι εταιρείες που έχουν επηρεάζονται περισσότερο είναι οι MSC Cruises και Celestyal Cruises. Τα δρομολόγια έχουν ανασταλεί, ενώ εφαρμόζονται αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας, με τις επιβιβάσεις και αποβιβάσεις να παραμένουν «παγωμένες» μέχρι νεωτέρας.

Εκπρόσωποι των εταιρειών τονίζουν ότι ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών και των διεθνών οργανισμών, υπογραμμίζοντας πως η ασφάλεια επιβατών και πληρωμάτων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Την ίδια ώρα, ολόκληρος ο κλάδος της κρουαζιέρας στον Περσικό Κόλπο βρίσκεται αντιμέτωπος με μια πρωτοφανή επιχειρησιακή παράλυση, εν αναμονή «ασφαλών διαδρόμων» που θα επιτρέψουν την απομάκρυνση των πλοίων σε λιγότερο επικίνδυνα ύδατα.

Παράλληλα, δεκάδες τουρίστες που δεν βρίσκονται σε κρουαζιερόπλοια βιώνουν επίσης χαοτικές καταστάσεις, με ακυρώσεις πτήσεων, εκκενώσεις ξενοδοχείων και ελλιπή ενημέρωση, μετατρέποντας τις διακοπές τους σε έναν εφιάλτη αβεβαιότητας.