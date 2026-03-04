Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ έδωσε μία διαφορετική εικόνα από αυτή που θέλησε να παρουσιάσει ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

Είπε η Λέβιτ την Τετάρτη κατά την ενημέρωση των συντακτών ότι «όσον αφορά την Ισπανία, νομίζω ότι άκουσαν χθες το μήνυμα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δυνατά και καθαρά».

«Και από ό,τι κατάλαβα τις τελευταίες ώρες, συμφώνησαν να συνεργαστούν με τον αμερικανικό στρατό», συμπλήρωσε.

«Και έτσι γνωρίζω ότι ο αμερικανικός στρατός συντονίζεται με τους ομολόγους του στην Ισπανία», είπε η Λέβιτ. «Ωστόσο, ο πρόεδρος αναμένει φυσικά από όλους τους Ευρωπαίους συμμάχους μας να συνεργαστούν σε αυτή την πολυπόθητη αποστολή, όχι μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και για την Ευρώπη, προκειμένου να συντρίψουν το παραβατικό ιρανικό καθεστώς».

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τη σκληρή αντιπαράθεση που είχε ξεσπάσει τις προηγούμενες ώρες μεταξύ Ουάσινγκτον και Μαδρίτης. Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, απαντώντας στις εμπορικές απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες συνέπειες, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν μπορείτε να παίζετε ρωσική ρουλέτα με τη μοίρα εκατομμυρίων ανθρώπων». Σε τηλεοπτικό διάγγελμά του επανέλαβε ότι η θέση της ισπανικής κυβέρνησης συνοψίζεται στο μήνυμα «Όχι στον πόλεμο» και ότι η χώρα δεν θα συμμετάσχει σε ενέργειες που θεωρεί αντίθετες με το διεθνές δίκαιο και τις αξίες της.

Οι δηλώσεις από τον Λευκό Οίκο έρχονται σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής έντασης, καθώς η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν έχει προκαλέσει ισχυρές αναταράξεις στη διεθνή σκηνή και αυξημένες ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Η Ουάσινγκτον πιέζει τους Ευρωπαίους συμμάχους να συντονιστούν στρατιωτικά και πολιτικά με τις ΗΠΑ, με στόχο την αντιμετώπιση της Τεχεράνης και τη διατήρηση της ασφάλειας στην περιοχή.

Από την πλευρά της η ισπανική κυβέρνηση αρνείται «κατηγορηματικά» ότι εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν και εξακολουθεί να μην επιτρέπει σε αμερικανικά αεροσκάφη να χρησιμοποιήσουν βάσεις στην Ισπανία για τις επιχειρήσεις τους εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, δήλωσε σήμερα ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Άλμπαρες.

«Η θέση μας παραμένει αμετάβλητη και διαψεύδω κατηγορηματικά οποιαδήποτε αλλαγή», τόνισε ο ΥΠΕΞ της Ισπανίας στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser, αφότου η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ εξέφρασε την πεποίθησή της πως η Ισπανία «συμφώνησε να συνεργαστεί» με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Χθες Τρίτη, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε έντονα την κυβέρνηση Σάντσεθ επειδή αρνήθηκε να επιτρέψει σε αμερικανικά αεροσκάφη να χρησιμοποιήσουν ισπανικές βάσεις για τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν, απειλώντας πως οι ΗΠΑ θα διακόψουν κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία.