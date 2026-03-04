Ο Νίκος Δένδιας, σε τηλεοπτική συνέντευξη που έδωσε, ξεκαθάρισε ότι το Ιράν δεν διαθέτει τη δυνατότητα να χτυπήσει την Ελλάδα.

Επίσης, στην ερώτηση αν τα δύο από τα τέσσερα drones που καταρρίφθηκαν στην Κύπρο είχαν κατεύθυνση στη Σούδα, δήλωσε στον Alpha: «Δεν είχαμε καμία τέτοια πληροφόρηση».

«Δεν έχουμε καμία πληροφόρηση και θεωρώ ότι θα την είχαμε. Βλέπουμε τις τροχιές οποιουδήποτε πυραύλου ή οποιουδήποτε συστήματος ξεκινάει είτε από τον Λίβανο, από την περιοχή που ελέγχει η Χεζμπολάχ, είτε από το Ιράν και κατευθύνεται είτε προς την Κρήτη είτε προς την ελληνική επικράτεια, τώρα και προς την Κύπρο. Δεν έχουμε δει οτιδήποτε τέτοιο», είπε χαρακτηριστικά.