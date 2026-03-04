Σάλο προκάλεσε στο Λονδίνο η απομάκρυνση ειδικής πλακέτας για τη Βιρτζίνια Τζιουφρέ από πάρκο έξω από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ, μόλις σε 90 λεπτά μετά την τοποθέτησή της.

Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media δείχνει έναν εργαζόμενο με κίτρινο γιλέκο, να αφαιρεί την πλακέτα μπροστά σε τουρίστες που φωτογραφίζονταν με φόντο το παλάτι. Σύμφωνα με πληροφορίες ο εργαζόμενος φέρεται να ανήκει στο προσωπικό του παλατιού.

Πίσω από την τοποθέτηση της πλακέτας βρίσκεται η ακτιβιστική ομάδα Everybody Hates Elon, η οποία είχε πραγματοποιήσει λίγες ημέρες πριν αντίστοιχη συμβολική ενέργεια στο Louvre.

Δείτε το επίμαχο βίντεο

Στην επιγραφή αναγραφόταν:



«Προς τιμήν της Βιρτζίνια Τζιουφρέ, της οποίας οι χρόνιες προσπάθειες,. Αποκάλυψαν τη σεξουαλική κακοποίηση από ισχυρούς άνδρες όπως ο Τζέφρι Έπσταιν και ο πρώην πρίγκιπας Άντριου».

Η ομάδα ανέφερε ότι στόχος ήταν να «επανεστιάσει στους επιζώντες που πάλεψαν για δικαιοσύνη» και εξέφρασε απογοήτευση για την ταχεία απομάκρυνση του μνημείου, τονίζοντας πως θα επιθυμούσε να παραμείνει ως μόνιμη υπενθύμιση.