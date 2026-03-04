Ο Τζέι Ντι Βανς μέχρι πρότινος εμφανιζόταν παντού, από ΜΜΕ μέχρι σε Συνόδους σε όλο τον κόσμο, υπερασπιζόμενος τις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ. Εντούτοις, από τη στιγμή που ξεκίνησαν οι επιθέσεις στο Ιράν, εξαφανίστηκε από το προσκήνιο.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος από την πρώτη στιγμή δήλωνε αντίθετος σε στρατιωτική επιχείρηση στη Μέση Ανατολή, καθώς τα συμφέροντα που εκπροσωπεί (ψηφοφόροι και χορηγοί) αντιτίθενται στις στρατιωτικές αποστολές εκτός συνόρων. Ενδεικτικά, το 2023, σε άρθρο που έγραψε στη The Wall Street Journal, εξηγώντας γιατί στήριζε μια δεύτερη θητεία Τραμπ, τόνιζε: «Τον υποστηρίζω γιατί ξέρω ότι δεν θα στείλει απερίσκεπτα Αμερικανούς να πολεμήσουν σε πολέμους στο εξωτερικό».

Τρία χρόνια αργότερα φαινόταν να μην έχει αλλάξει στάση, με Αμερικανούς αξιωματούχους και συμβούλους του να δηλώνουν ότι έως την τελευταία στιγμή ζητούσε από τον Τραμπ να μην επιτεθεί στο Ιράν.

Από αριστερά προς δεξιά: Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός ΕξωτερικώνΜάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ

Ωστόσο, όταν κατέστη σαφές ότι η επιχείρηση θα πραγματοποιηθεί, άρχισε να αλλάζει στάση και πλέον εργάζεται για να αποφευχθούν διαρροές στα Μέσα Ενημέρωσης και να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες του αμερικανικού στρατού.

Οι New York Times έγραψαν ότι ο Τζέι Ντι Βανς προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο βάρκες, καθώς αναμένεται το 2028 να διεκδικήσει το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών για να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές. Από τη μία επιδιώκει καλές σχέσεις με τους ψηφοφόρους και τους χορηγούς, από την άλλη χρειάζεται και τον Τραμπ όμως, καθώς εκείνος είναι το αφεντικό.

«Έχει ήδη τη φήμη ενός πολιτικού χαμαιλέοντα, κυρίως επειδή υπηρετεί στο πλευρό ενός προέδρου που κάποτε παρομοίασε με τον Χίτλερ», σημείωσε το αμερικανικό δημοσίευμα.

Τι κάνει τώρα ο αντιπρόεδρος του Τραμπ;

Από τη στιγμή που ξεκίνησε η επιχείρηση «Epic Fury», ο Βανς άρχισε να εργάζεται πάνω σε αυτή, καθώς γνώριζε ότι αν πίεζε το ζήτημα προς την αντίθετη κατεύθυνση, θα ερχόταν σε ρήξη με τον Τραμπ.

Εντούτοις, εμφανίζεται ιδιαίτερα προσεκτικός στις δηλώσεις που έκανε, προσπαθώντας να κρατήσει μια λεπτή ισορροπία. Παράλληλα, μπορεί η αμερικανική ηγεσία να αλλάζει συνεχώς το αφήγημα για την επίθεση στο Ιράν, όμως ο Βανς επιμένει στη θέση που επικαλέστηκε και στον πόλεμο των 12 ημερών το καλοκαίρι του 2025.

«Η επίθεση κατά του Ιράν δεν είναι αυτό που θέλουμε, αλλά είναι καλύτερη από την επιλογή Γ, που είναι η απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν», είπε, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη πρέπει να επανέλθει στο τραπέζι του διαλόγου για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Ενδεικτικό της προσεκτικής αλλαγής στάσης του είναι οι δηλώσεις στο Fox News τη Δευτέρα, που είπε πως η απόφαση του Τραμπ να επιτεθεί στο Ιράν δεν θα έχει καμία σχέση με τα παλιά αδιέξοδα στο Ιράκ και το Αφγανιστάν. Στη συνέχεια, τόνισε ότι ο πρόεδρος μπορεί να προχωρήσει «πολύ περισσότερο» αν θεωρηθεί απαραίτητο.

«Νομίζω ότι ο πρόεδρος θέλει απλώς να καταστήσει σαφές στους Ιρανούς και στον κόσμο ότι δεν θα ησυχάσει μέχρι να επιτύχει τον εξαιρετικά σημαντικό στόχο να εξασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα», είπε ο Βανς.