Η τελετή εγκατάστασης του νέου προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Ανδρέα Κουτσόλαμπρου, ο οποίος παρέλαβε την σκυτάλη από τον Δημήτρη Βερβεσό, πραγματοποιήθηκε με την παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ειδικότερα, ο κ. Φλωρίδης, αφού συνεχάρη τον κ. Κουτσόλαμπρο για την εκλογή του, χαρακτήρισε εξαιρετική την έως τώρα μικρής διάρκειας συνεργασία τους και προσέθεσε ότι η συνεργασία αυτή θα συνεχιστεί και με την νέα διοίκηση του Συλλόγου. Ακόμη, ο υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι «ο κ. Κουτσόλαμπρος υπηρετεί τα συμφέροντα του δικηγορικού σώματος» και «μαζί με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα υπάρξει μια αφετηρία νέων μεγάλων αλλαγών στο χώρο της Δικαιοσύνης».

Σχετικά με την συνεργασία του στην με τον τέως πρόεδρο του ΔΣΑ κ. Βερβεσό, ο υπουργός Δικαιοσύνης, διευκρίνισε ότι ήταν σε πνεύμα συνεργασίας παρά τις αντιθέσεις που υπήρξαν λόγω των μεγάλων αλλαγών που έγιναν στο χώρο της Δικαιοσύνης, αλλά τελικά η συνεργασία αυτή είχε θετικό αποτέλεσμα.

Σε άλλο σημείο ο πρόεδρος του ΔΣΑ ανέφερε ότι σκοπός όλων είναι να βοηθήσουμε τον πολίτη να μπορεί να προσφεύγει εύκολα, απλά και χωρίς προβλήματα στην Δικαιοσύνη και επισήμανε: «Να κάτσουμε όλοι σε ένα τραπέζι να βρούμε μια λύση για τον πολίτη, έτσι ώστε η ζωή του πολίτη, αλλά και του δικηγόρου, να γίνει απλή, χωρίς υψηλό κόστος».

Εξάλλου, σύντομο χαιρετισμό απηυθύναν ο πρόεδρος του ΣτΕ Μιχάλης Πικραμένος και ο πρώην πρόεδρος του ΔΣΑ Βασίλης Αλεξανδρής.

Στην εκδήλωση, την οποία συντόνισε ο διευθυντής του ΔΣΑ Κωνσταντίνος Ρίζος, παραβρέθηκαν ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης Πέλοψ Λάσκος, ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης και Ομότιμος καθηγητής Μιχάλης Σταθόπουλος, ο πρόεδρος του ΣτΕ Μιχάλης Πικραμένος, ο γενικός επίτροπος της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων Ιωάννης Συμεωνίδης, η επίτροπος της επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων Αγγελική Παπαπαναγιώτου-Λέζα, ο πρώην πρόεδρος του ΔΣΑ Βασίλης Αλεξανδρής, κ.λπ.