Επιβεβαιώνοντας ότι είναι σε καλή αγωνιστική και ψυχολογική κατάσταση, ο Παναθηναϊκός συνέτριψε με 4-1 τον ΟΦΗ σε εξ αναβολής αγώνα για το πρωτάθλημα και είναι πλέον μόνος στην 4η θέση της βαθμολογίας.

Στην αναμέτρηση των δύο ομάδων στο Ηράκλειο οι «πράσινοι» είχαν καταφέρει να ανοίξουν το σκορ από πολύ νωρίς και το ίδιο συνέβη και τώρα: Στο 7′ ο Μπακασέτας εκτέλεσε το φάουλ γεμίζοντας και ο Γεντβάι με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Η διαφορά σε σχέση με τον αγώνα στην Κρήτη, είναι ότι η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ δεν άργησε αυτή τη φορά να πετύχει και δεύτερο γκολ.

Το «τριφύλλι» παρέμενε στην επίθεση, πρέσαρε ψηλά και έτσι ήρθε και το κλέψιμο του Μπακασέτα που έδωσε στον Τεττέη και αυτός έστρωσε για τον Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος με ωραίο σουτ έγραψε το 2-0 με το πρώτο του γκολ στην Ελλάδα. Ιδανικό ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό και θα ήταν τέλειο αν δεν υπήρχε η αποχώρηση του Ίνγκασον λόγω τραυματισμού.

Όπως και να έχει, οι γηπεδούχοι συνέχισαν να παίζουν επιθετικά και στο 24′ είχαν μεγάλη ευκαιρία για το 3-0 με την κεφαλιά του Ταμπόρδα μετά τη σέντρα του Κυριακόπουλου, ο Χριστογεώργος όμως κατάφερε να αποκρούσει. Οι «πράσινοι» έριξαν κάπως τον ρυθμό τους στη συνέχεια και ήλεγχαν πλήρως την κατάσταση, στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου όμως οι Κρητικοί ξαναμπήκαν στο παιχνίδι.

Στο 45’+1′ ο Νους έδωσε ωραία στον Αθανασίου, εκείνος έκανε το γύρισμα από αριστερά και ο Σαλσίδο με πολύ όμορφο τρόπο έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-1.

Αυτό το γκολ που δέχθηκε λίγο πριν πάει στα αποδυτήρια θα μπορούσε να επηρεάσει ψυχολογικά την ομάδα του Μπενίτεθ, αλλά δεν έγινε κάτι τέτοιο. Και η επιβεβαίωση ήρθε νωρίς στο β’ μέρος, στο 51′, όταν ο Αντίνο με «σκαστό» σουτ εντός περιοχής, μετά την προσπάθεια του Ρενάτο Σάντσες, έγραψε το 3-1.

Αμέσως μετά, στο 52′, ο Νους πήγε για το 3-2 με πολύ ωραίο σουτ αλλά ο Λαφόν απέκρουσε εντυπωσιακά και στο 54′ είχαμε φάση για το «τριφύλλι» με τον Κυριακόπουλο που πήρε ωραία πάσα από τον Μπακασέτα και έκανε το σουτ από τη γωνία της περιοχής αλλά ο Χριστογεώργος μπλόκαρε.

Ο Μπενίτεθ, όπως και ο Χρήστος Κόντης από την άλλη πλευρά, έκανε στη συνέχεια τις αλλαγές του, ο Παναθηναϊκός ήλεγχε το παιχνίδι δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για να φτάσει σε 4ο γκολ και τελικά το πέτυχε στο 86′ με τον Ζαρουρί, ο οποίος με εκπληκτικό σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Χριστογεώργου για το τελικό 4-1.

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Γεντβάι, Ίνγκασον (20’ λ.τρ. Ζαρουρί), Ερνάντεθ, Κάτρης, Ρενάτο Σάντσες (64’ Σισοκό), Μπακασέτας, Κυριακόπουλος, Αντίνο (75’ Πελίστρι), Ταμπόρδα (75’ Τζούριτσιτς), Τεττέη (76’ Πάντοβιτς).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κωστούλας (73’ Κωστούλας), Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Σενγκέλια (74’ Θεοδοσουλάκης), Κανελλόπουλος (46’ Μπαΐνοβιτς), Ανδρούτσος, Αθανασίου (87’ Χατζηθεοδωρίδης), Νους, Φούντας (74’ Ισέκα), Σαλσίδο.